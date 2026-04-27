Επανεκκίνηση διαλόγου Ελλάδας και Λιβύης για ΑΟΖ - Προχωρούν οι τεχνικές επιτροπές

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στις ελληνολιβυκές σχέσεις, με αιχμή την επανεκκίνηση του διαλόγου για κρίσιμα ζητήματα θαλάσσιων ζωνών. Κατά τις επαφές που είχε στην Τρίπολη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Abdul Hamid Dbeibah και τον Al Taher Salem Al Baour συμφώνησαν στην ενεργοποίηση μηχανισμών συνεργασίας που είχαν μείνει ανενεργοί.



Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των τεχνικών επιτροπών για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Η επανέναρξη των σχετικών συζητήσεων σηματοδοτεί πρόθεση για ουσιαστικό διάλογο σε ένα πεδίο με έντονο γεωπολιτικό ενδιαφέρον.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η ενεργοποίηση της Μικτής Επιτροπής, η οποία θα αναλάβει την επαναξιολόγηση υφιστάμενων συμφωνιών και την προώθηση νέων, ενισχύοντας το πλαίσιο συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, η μετανάστευση και οι διεθνείς σχέσεις. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη διατήρησης στενής συνεργασίας, με στόχο την προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως από τον περασμένο Σεπτέμβριο, Αθήνα και Τρίπολη έχουν κηρύξει την έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών να έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα μας, και το χρονοδιάγραμμα του επόμενου γύρου των συνομιλιών τέθηκε κατά τις διμερείς επαφές σήμερα στην Τρίπολη.

📍Tripoli

Bilateral mtg between FM George Gerapetritis & the Acting FM of the Government of National Unity of Libya, Al Taher Salem Al Baour, followed by expanded talks between the two delegations. pic.twitter.com/IWC4OU4jrx — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 27, 2026

Για «αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες» μιλά ο Γεραπετρίτης

«Ήταν εξαιρετική τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην Τρίπολη, για να συναντηθώ για δεύτερη φορά με τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Abdul Hamid Dbeibah και τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών, Al Taher Salem Al Baour. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την πολύ ζεστή υποδοχή και φιλοξενία την ηγεσία στην Τρίπολη», τόνισε αρχικά στη δήλωσή του ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Συνεχίζοντας είπε: «Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά ζητήματα, τα οποία αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις. Ζητήματα, τα οποία ανάγονται στο διμερές εμπόριο, στη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης, στη συνεργασία σε διεθνείς οργανισμούς, στην πολιτιστική και εκπαιδευτική συνεργασία. Αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες, οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες.

»Είναι σημαντικό δύο χώρες, οι οποίες είναι άμεσα και γνήσια γειτονικές, όπως είναι η Ελλάδα και η Λιβύη, σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή μας, να βρίσκονται σε μια αγαστή συνεργασία και να προωθούν τα ζητήματα που τις αφορούν. Όπως επίσης να προωθούν και τις σχέσεις ειρήνης και ευημερίας. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, να συνεργαζόμαστε σε διεθνείς οργανισμούς με το βλέμμα στο μέλλον, να μπορούμε να συνεργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον, στο οποίο οι δύο χώρες θα έχουν αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες».