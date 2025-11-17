Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκύρου, αισθητός και στην Αττική - Η εκτίμηση Λέκκα

Σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ανοιχτά της Σκύρου, ο οποίος έγινε αισθητός και σε περιοχές της Αττικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, αρχικά η Αυτόματη Λύση έδωσε τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης με μέτρηση στα 4,7 Ρίχτερ.

Χρόνος Γέννησης [GMT] : 17/11/2025 21:04:09.69

Μέγεθος : 4.7

Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 38.9967

Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 24.2273

Εστιακό Βάθος [km] : 10.0

Τοποθεσία : 31 Χλμ. ΔΒΔ της Σκύρου

Ωστόσο, στην Αναθεωρημένη Λύση, το Γεωδυναμικό κατέγραψε τη δόνηση στα 4,6 Ρίχτερ.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο έδωσε μέτρηση στα 4,7 Ρίχτερ και επίκεντρο 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κύμης. Στα 4,7 Ρίχτερ δίνει τον αποψινό σεισμό και ο Σεισμολογικός Σταθμός του ΑΠΘ.

Λίγη ώρα μετά την εκδήλωση του σεισμού, ο καθηγητής Σεισμολογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, έδωσε την εκτίμησή του: «Ο σεισμός εκδηλώθηκε στον υποθαλάσσιο χώρο βορειοδυτικά της Σκύρου και έγινε αισθητός και στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Δεν είναι κάτι που σε πρώτο επίπεδο μας ανησυχεί. Το παρακολουθούμε ως φαινόμενο, όλη αυτή η περιοχή γύρω από τη Σκύρο στο ευρύτερο Βόρειο Αιγαίο, δίνει σεισμούς, και τα 4,5 Ρίχτερ είναι συνηθισμένα για τη συγκεκριμένη περιοχή, δεν είναι κάτι το περίεργο. Φυσικά, παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου και με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας στον κόσμο».

Εντολή για επιφυλακή

Σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε άμεσα εντολή για επιφυλακή στην Πυροσβεστική. Άμεσα ξεκινούν έλεγχοι από άνδρες της Υπηρεσίας για να δουν αν υπάρχουν ζημιές ή κάποιοι που ενδεχομένως χρήζουν βοήθειας (όπως εγκλωβισμοί σε ασανσέρ).