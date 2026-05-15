Σέρρες: Επεισόδια αγροτών με ΜΑΤ στον Προμαχώνα - Λιποθύμησε αγρότης από τα χημικά

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (15/5) στο τελωνείο του Προμαχώνα στις Σέρρες, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης αγροτών και κτηνοτρόφων, όταν προσπάθησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολύμανσης, με αποτέλεσμα να απωθηθούν από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, σημειώθηκε περιορισμένη χρήση χημικών και μικρής διάρκειας ένταση, χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης.

Όπως μεταδίδει το thesspost.gr, ένας αγρότης λιποθύμησε έπειτα από ρίψη χημικών από άνδρες των ΜΑΤ.

Από νωρίς το πρωί, αγρότες είχαν συγκεντρωθεί στη διασταύρωση του Λευκώνα με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης.

Παρά την κινητοποίηση, η διέλευση οχημάτων και φορτηγών από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα μέσω του Προμαχώνα συνεχίστηκε κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

πηγή: Thesspost

Ωστόσο, η κυκλοφορία διεκόπη στο τμήμα της Εθνικής Οδού Λευκώνα – Προμαχώνα έως τη διασταύρωση Χριστός–ΒΙΠΕ, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποτραπεί η μετακίνηση τρακτέρ προς τα σύνορα.

Οι αγρότες αναφέρουν ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης από προηγούμενες κινητοποιήσεις, την ώρα που τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα παραμένουν έντονα, παρά το γεγονός ότι η καλλιεργητική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη.