Σφοδρές αντιδράσεις για την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ - «Μεγάλο λάθος η ακύρωση»

«Μεγάλο λάθος» χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρέσβης στο Λονδίνο, κ. Γουόρεν Στίβενς, τη πιθανή ακύρωση της επίσημης επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ η οποία έχει προγραμματιστεί για την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου.

Το ζήτημα προέκυψε τις τελευταίες ημέρες καθώς αρκετοί Βρετανοί πολιτικοί έχουν ζητήσει από τα Ανάκτορα να μην πραγματοποιηθεί το ταξίδι λόγω των φραστικών επιθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βρετανίας. Σημειώνεται ότι, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ και κυρίως τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον οποίο κατηγορεί ότι δεν υποστηρίζει επαρκώς την αμερικανική στρατιωτική δράση στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, ζήτησε την ακύρωση του ταξιδιού για να καταδικαστεί ο «παράνομος πόλεμος» του Τραμπ στο Ιράν, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο ότι «προσβάλλει (το Ηνωμένο Βασίλειο) επανειλημμένα».

Η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Κοινοτήτων, βουλευτής των κυβερνώντων Εργατικών Έμιλι Θόρνμπερι έκρινε «ασφαλέστερο να αναβληθεί» η επίσκεψη, πιστεύοντας ότι ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα μπορούσαν να βρεθούν σε μια «ντροπιαστική» κατάσταση.

Αντίθετη και η κοινή γνώμη του Ηνωμένου Βασιλείου

«Νομίζω ότι θα ήταν μεγάλο λάθος» να ακυρωθεί η επίσκεψη του βασιλιά, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρεσβευτής Στίβενς στο περιθώριο ομιλίας του στο Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Λονδίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA.

«Νομίζω ότι θα πάει και θα είναι ένα πολύ σημαντικό ταξίδι για αυτόν», πρόσθεσε, χωρίς να επιβεβαιώσει ρητά την επίσκεψη.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «αδιάρρηκτη» την 250χρονη ειδική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, έχει προτείνει στον Κάρολο να απευθυνθεί και στα δύο σώματα του Κογκρέσου των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύθηκε σήμερα, το 49% των Βρετανών πιστεύει ότι ο βασιλιάς δεν πρέπει να κάνει αυτήν την επίσκεψη, με το 33% να την υποστηρίζει.