Σία Κοσιώνη: O ρόλος έκπληξη στην εκπομπή του Αντ1 "Καλημέρα Ελλάδα"

Νέα εποχή έρχεται για την ιστορική εκπομπή του Αντ1 "Καλημέρα Ελλάδα". Όπως αναφέρει η Realnews, μετά την ανακοίνωση του τηλεοπτικού διδύμου Άκη Παυλόπουλου και Βασίλη Χιώτη που αναλαμβάνουν την παρουσίαση, στην εκπομπή εντάσσεται και η Σία Κοσιώνη με ρόλο έκπληξη και σκοπό την ενίσχυση της πρωινής ζώνης.

Η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος, αναμένεται να εμφανίζεται κάθε Παρασκευή στο πλατό, με ρόλο σταθερής προσκεκλημένης, ενισχύνοντας έτσι την ενημερωτική ομάδα της εκπομπής. Η μακροχρόνια φιλική αλλά και επαγγελματική σχέση που διατηρει η Σία Κοσιώνη με τους δύο παρουσιαστές ήταν και το έναυσμα της σύμπραξης αυτής, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα δεμένο τηλεοπτικό σχήμα έτοιμο να μπει στον ανταγωνισμό της πρωινής ζώνης.