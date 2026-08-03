Σία Κοσιώνη: O ρόλος έκπληξη στην εκπομπή του Αντ1 "Καλημέρα Ελλάδα"
Μεγάλες ανατροπές έρχονται στην πρωινή εκπομπή του Αντ1, με την Σία Κοσιώνη να βρίκεται στο πλευρό του Άκη Παυλόπουλου και του Βασίλη Χιώτη.
Νέα εποχή έρχεται για την ιστορική εκπομπή του Αντ1 "Καλημέρα Ελλάδα". Όπως αναφέρει η Realnews, μετά την ανακοίνωση του τηλεοπτικού διδύμου Άκη Παυλόπουλου και Βασίλη Χιώτη που αναλαμβάνουν την παρουσίαση, στην εκπομπή εντάσσεται και η Σία Κοσιώνη με ρόλο έκπληξη και σκοπό την ενίσχυση της πρωινής ζώνης.
Η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος, αναμένεται να εμφανίζεται κάθε Παρασκευή στο πλατό, με ρόλο σταθερής προσκεκλημένης, ενισχύνοντας έτσι την ενημερωτική ομάδα της εκπομπής. Η μακροχρόνια φιλική αλλά και επαγγελματική σχέση που διατηρει η Σία Κοσιώνη με τους δύο παρουσιαστές ήταν και το έναυσμα της σύμπραξης αυτής, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα δεμένο τηλεοπτικό σχήμα έτοιμο να μπει στον ανταγωνισμό της πρωινής ζώνης.