Συναγερμός στη Δανία – Τρένο εκτροχιάστηκε, ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στη νότια Δανία, όταν τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Τίνγκλεβ, προκαλώντας τον τραυματισμό αρκετών επιβατών. Η αστυνομία της Νότιας Γιουτλάνδης ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο X ότι βρίσκεται στο σημείο, ενώ η σιδηροδρομική εταιρεία DSB διέκοψε όλα τα δρομολόγια μεταξύ Κλίπλεβ και Τίνγκλεβ, λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γερμανία.

🚨BREAKING: Train derailment in Denmark reported as a "major catastrophe" by firefighters; Many injured. pic.twitter.com/Wc6EyV36gY — World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 15, 2025

Το τρένο κατευθυνόταν προς Σόντερμποργκ από την Κοπεγχάγη, τη στιγμή του ατυχήματος, ενώ δεν είναι ακόμη σαφές πόσα άτομα τραυματίστηκαν και γιατί εκτροχιάστηκε το τρένο.

Train service remains suspended throughout Saturday, August 16, on the Tinglev–Sønderborg route after a train accident near Tinglev in southern Denmark. #Tog_ulykke



Several people were injured, and railway infrastructure between Kliplev and Tinglev was damaged, prompting… pic.twitter.com/HIYJspJKym — GeoTechWar (@geotechwar) August 15, 2025

Σύμφωνα με μια αναφορά της Jydske Vestkysten, μέσο ενημέρωσης στην Δανία, περίπου 20 άτομα, μεταξύ των οποίων και περίπου 20 παιδιά, έχουν συνοδευτεί έξω από το τρένο και μακριά από τον τόπο του ατυχήματος.

🚨 UPDATE: ⚠️ SOUTHERN DENMARK TRAIN CRASH 🇩🇰 – First visuals emerge from derailment site near Tinglev showing overturned carriages and emergency crews at work. Police confirm multiple injuries; investigation underway as rail services remain suspended in the region. pic.twitter.com/TWUiIUw0sw — The_Independent (@TheIndeWire) August 15, 2025

Πολλοί από αυτούς είναι «βρώμικοι» και τυλιγμένοι με πυροσβεστικές κουβέρτες και επιδέσμους, ανέφερε ένας τοπικός δημοσιογράφος που βρισκόταν στον τόπο του ατυχήματος. Πρόσθεσε ότι αρκετοί από αυτούς μπορούν να περπατήσουν μόνοι τους, ενώ άλλοι μεταφέρονται από αστυνομικούς.



Η σιδηροδρομική εταιρεία DSB ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι έχει διακόψει όλες τις διαδρομές μεταξύ των πόλεων Kliplev και Tinglev, κοντά στα σύνορα της Δανίας με τη Γερμανία.