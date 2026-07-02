Συναγερμός στη Γαλλία: Ξεπέρασαν τους 90 οι πνιγμοί μέσα σε δύο εβδομάδες λόγω του καύσωνα

Έντονη ανησυχία προκαλεί στη Γαλλία η αύξηση των θανάτων από πνιγμό, καθώς μέσα σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων περισσότεροι από 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τις Αρχές να συνδέουν την τραγική αυτή εξέλιξη με τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που πλήττουν τη χώρα.

Η παρατεταμένη ζέστη έχει οδηγήσει χιλιάδες πολίτες να αναζητήσουν δροσιά σε θάλασσες, λίμνες, ποτάμια, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις η επιλογή μη οργανωμένων ή επικίνδυνων σημείων αποδείχθηκε μοιραία.

Η υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας της Γαλλίας, Μαρινά Φεραρί, γνωστοποίησε ότι από τις 19 Ιουνίου έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 90 πνιγμοί, χαρακτηρίζοντας τον αριθμό ιδιαίτερα ανησυχητικό. Όπως σημείωσε, η αύξηση των περιστατικών συμπίπτει με τις ημέρες έντονου καύσωνα, όταν περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να βρεθούν κοντά στο νερό για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες.

Έκκληση για προσοχή σε παιδιά και νέους

Η ίδια υπογράμμισε ότι τα θύματα προέρχονται από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Ιδιαίτερη ανησυχία, ωστόσο, προκαλούν τα περιστατικά με μικρά παιδιά που μένουν χωρίς επίβλεψη, αλλά και με νεαρούς που πραγματοποιούν επικίνδυνες βουτιές από γέφυρες ή κολυμπούν σε περιοχές που δεν είναι κατάλληλες ή φυλασσόμενες.

φωτό: Reuters

Παράλληλα, η Γαλλίδα υπουργός αναφέρθηκε στις ελλείψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στις δημόσιες αθλητικές υποδομές, επισημαίνοντας ότι σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην περιφέρεια, οι διαθέσιμες πισίνες δεν επαρκούν ή παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την ενίσχυση του αριθμού των ναυαγοσωστών.

Αυξημένος κίνδυνος σε όλη την Ευρώπη

Την ίδια στιγμή, οι γαλλικές αρχές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους της κολύμβησης σε ανοιχτά νερά, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες σε λίμνες και ποτάμια διαφέρουν σημαντικά από εκείνες μιας πισίνας και μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες ακόμη και για έμπειρους κολυμβητές.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που βιώνουν έντονα κύματα καύσωνα . Μέχρι στιγμής, έχουν αναφερθεί δεκάδες θάνατοι από πνιγμό στην Πολωνία, καθώς και περιστατικά στο Βέλγιο, τη Γερμανία και την Αγγλία, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των Αρχών και οδηγεί σε συνεχείς συστάσεις προς τους πολίτες να επιλέγουν οργανωμένες περιοχές κολύμβησης και να τηρούν πιστά τους κανόνες ασφαλείας.