Σκέρτσος: Δεν πήραν ακόμη το μάθημά τους - Τι είπε για τον δημοσιονομικό κόφτη

Με αφορμή την ψήφιση των προτάσεων αναθεώρησης του Συντάγματος χθες και την καταψήφιση από όλη την αντιπολίτευση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για εισαγωγή μόνιμου δημοσιονομικού κόφτη στο Σύνταγμα, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, πραγματοποίησε ανάρτηση στο Facebook, με την οποία ασκεί κριτική στη στάση των υπόλοιπων κομμάτων.

Μεταξύ άλλων, ο Άκης Σκέρτσος, υποστήριξε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για εισαγωγή ενός μόνιμου ορίου στις δημοσιονομικές δαπάνες που θα δεσμεύει κάθε κυβέρνηση, λέγοντας πως «αποτελεί μια πράξη ευθύνης τόσο προς τους εαυτούς μας όσο και προς τις επόμενες γενιές».

Παράλληλα, σχολίασε πως η καταψήφιση εκ μέρους της αντιπολίτευσης δείχνει πως «δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος δεν πήρε ακόμη το μάθημά του».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Τι μάθαμε, τελικά, από την κρίση χρέους;

Το «όχι» των κομμάτων της αντιπολίτευσης -μεταξύ των οποίων δυστυχώς και του ΠΑΣΟΚ- στην προσθήκη “δημοσιονομικού κόφτη” στο Σύνταγμα που θα προστατεύσει τις επόμενες γενιές από μελλοντικούς δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, λέει πως δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος δεν πήρε ακόμη το μάθημά του.

Η τροποποίηση του άρθρου 79, με ρητή πρόβλεψη που θα υποχρεώνει κάθε κυβέρνηση να καταθέτει και να εφαρμόζει προϋπολογισμούς που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, αποτελεί μια πράξη ευθύνης τόσο προς τους εαυτούς μας όσο και προς τις επόμενες γενιές.

Είναι μία από τις σημαντικότερες προτάσεις που φέρνει προς αναθεώρηση του Συντάγματος η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, ως απόσταγμα της επώδυνης υπερδεκαετούς κρίσης χρέους.

Κι όμως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης -που λένε όχι σε όλα και ναι στο τίποτα- δεν επέλεξαν κατά τη χθεσινή πρώτη ψηφοφορία καν το «παρών». Καταψήφισαν τη συγκεκριμένη πρόταση αφήνοντας έτσι ελάχιστα περιθώρια για αλλαγή στάσης στην επόμενη βουλή.

Η στάση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο νόημα υπό το φως των επερχόμενων εκλογών και των ακοστολόγητων αντιπολιτευτικών προγραμμάτων που ήδη βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι θεσμικές εγγυήσεις προκειμένου να μη ζήσουμε ποτέ ξανά στο μέλλον την ταπείνωση και το φόβο μιας χρεοκοπίας αποτελούν υποχρέωση κάθε παράταξης που θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως πολιτική δύναμη ευθύνης και όχι καταγγελίας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος για δεύτερη φορά.

Και αυτό το δρόμο φαίνεται να τον βαδίζει μόνη της, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.».