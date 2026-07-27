Βουλή: Οι ηχηρές απουσίες, τα επιπλέον «ναι» και τα «παρών» στο άρθρο 16

Από την ονομαστική ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος -την πρώτη από τις συνολικώς τρεις που θα διεξαχθούν σε αυτήν και την επόμενη Βουλή- απείχαν συνολικώς τρεις βουλευτές. Ο λόγος για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον ανεξάρτητο, πρώην «γαλάζιο» Μάριο Σαλμά και τον προερχόμενο από τους «Σπαρτιάτες» Γιάννη Κόντη.

Εκτός των βουλευτών της ΝΔ, θετική ψήφο έδωσαν και οι ανεξάρτητοι, πρώην «Σπαρτιάτες» Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, Γιώργος Ασπιώτης, Κώστας Φλώρος, Μιχαήλ Γαυγιωτάκης, αλλά και ο ανεξάρτητος, προερχόμενος από την Ελληνική Λύση, Παύλος Σαράκης.

Όσον αφορά στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές επέλεξαν το «παρών», όπως ακριβώς και το ΠΑΣΟΚ, με πολλούς να σχολιάζουν στα πηγαδάκια πως η στάση τους ενδεχομένως να αποτελεί ένα «πρόκριμα» στο ολοένα και εντονότερο φλερτ τους με την Χαριλάου Τρικούπη.

Πρόκειται για τους Θεοδώρα Τζάκρη, Μιχάλη Χουρδάκη, Ευάγγελο Αποστολάκη, Αθηνά Λινού, Αρετή Παπαϊωάννου και Μπουρχάν Μπαράν. Στον αντίποδα, την πρόταση για το άρθρο 16 καταψήφισαν οι Νίνα Κασιμάτη, Μυρτώ Κοροβέση και Γιώτα Πούλου.

Αναφορικώς με το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, στο οποίο επίσης το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών», τον ίδιο δρόμο επέλεξαν και οι ανεξάρτητοι Ευάγγελος Αποστολάκης, Θεοδώρα Τζάκρη, Μιχάλης Χουρδάκης όπως και η Αρετή Παπαϊωάννου.