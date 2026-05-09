Σοκ στη Βρετανία: Έφτιαξε ψεύτικο Tinder της πρώην του κι έστελνε άνδρες στο σπίτι της να τη βιάσουν

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση ενός άνδρα που κρίθηκε ένοχος για stalking, αφού δημιούργησε ψεύτικο προφίλ της πρώην συντρόφου του στο Tinder και έστελνε σε άνδρες μηνύματα με σεξουαλικό περιεχόμενο, ενθαρρύνοντάς τους να εισβάλουν στο σπίτι της και να τη βιάσουν.

Η υπόθεση χαρακτηρίστηκε από την αστυνομία του Τσεσάιρ ως μία από τις πιο «ανατριχιαστικές» που έχει χειριστεί ποτέ, καθώς τουλάχιστον 18 άνδρες εμφανίστηκαν έξω από το σπίτι της γυναίκας, πιστεύοντας ότι επικοινωνούσαν μαζί της μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

Δημιούργησε ψεύτικο προφίλ στο Tinder μετά τον χωρισμό

Ο 36χρονος Asad Hussain από το Μάντσεστερ δημιούργησε το ψεύτικο προφίλ τον Ιούλιο του 2024, περίπου έναν μήνα μετά τον χωρισμό του από τη γυναίκα.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο του Τσέστερ, ο Hussain είχε αρχικά γνωρίσει το θύμα χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Mick Renney» τον Απρίλιο του 2024.

Καθώς η σχέση τους εξελισσόταν, η συμπεριφορά του γινόταν ολοένα και πιο ελεγκτική και πιεστική, όπως αναφέρει το BBC.

Σε μία περίπτωση, φέρεται να χτυπούσε το κουδούνι του σπιτιού της για δύο συνεχόμενες ώρες επειδή την επισκεπτόταν ένας άνδρας φίλος της, αποχωρώντας μόνο όταν κλήθηκε η αστυνομία.

Η σχέση τους έληξε τον επόμενο μήνα, όταν εκείνος έλεγξε το κινητό της και απαίτησε να μάθει αν έβγαινε με άλλους άνδρες.

Τα μηνύματα για «φαντασιώσεις βιασμού»

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές του να επανασυνδεθούν, η γυναίκα αρνήθηκε να επιστρέψει στη σχέση.

Λίγο αργότερα άρχισαν να εμφανίζονται άνδρες έξω από το σπίτι της, λέγοντας ότι είχαν επικοινωνήσει μαζί της μέσω Tinder και είχαν λάβει προσκλήσεις για σεξουαλικά παιχνίδια βίας και «φαντασιώσεις βιασμού».

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μηνύματα από το ψεύτικο προφίλ ανέφεραν ότι η γυναίκα ήθελε να της φερθούν βίαια και ότι αν έλεγε «όχι», αυτό σήμαινε πως «το ήθελε περισσότερο».

Σε μία από τις πιο τρομακτικές στιγμές της υπόθεσης, ένας άνδρας έσπασε τζάμι της εξώπορτας όταν προσπάθησε να μπει στο σπίτι, ενώ στη συνέχεια έδειξε στη γυναίκα μηνύματα που τον παρότρυναν να «σπρώξει την πόρτα».

Άγνωστος μπήκε στο σπίτι ενώ η κόρη της ήταν μόνη

Σε άλλο περιστατικό, άνδρας κατάφερε να εισέλθει στο σπίτι για λίγα λεπτά ενώ η γυναίκα έλειπε, την ώρα που η ανήλικη κόρη της βρισκόταν μόνη στον επάνω όροφο.

Αρκετοί από τους άνδρες που εμφανίστηκαν στο σπίτι συνεργάστηκαν τελικά με την αστυνομία και έδωσαν στοιχεία ώστε να εντοπιστεί ο δημιουργός του ψεύτικου λογαριασμού.

Η γυναίκα είχε αναφέρει στις Αρχές ότι ο πρώην σύντροφός της χρησιμοποιούσε το όνομα «Mick Renney», ωστόσο οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν αρχικά να εντοπίσουν το συγκεκριμένο πρόσωπο στα αρχεία τους.

Πώς οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του

Η αστυνομία του Τσεσάιρ κατάφερε τελικά να συνδέσει το ψεύτικο όνομα με αυτοκίνητο που ήταν καταχωρημένο στην επιχείρηση του Hussain.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι ο 36χρονος είχε αλλάξει τις πινακίδες του οχήματός του και χρησιμοποιούσε διαφορετικά κινητά τηλέφωνα για να διατηρεί τη δεύτερη ταυτότητά του και να διαχειρίζεται τον ψεύτικο λογαριασμό στο Tinder.

Ο ίδιος συνελήφθη και αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση τόσο με το θύμα όσο και με το ψεύτικο προφίλ.

Ωστόσο, η αστυνομία απέδειξε ότι κάθε φορά που ο λογαριασμός ήταν ενεργός, ο Hussain οδηγούσε σε σημείο κοντά στο σπίτι της γυναίκας, περίπου δύο μίλια μακριά.

«Προσπάθησε να δημιουργήσει απόλυτο τρόμο»

Ο αστυνομικός Keith Terrill από την αστυνομία του Τσεσάιρ χαρακτήρισε τον Hussain «εξαιρετικά δόλιο άνθρωπο», λέγοντας ότι στόχος του ήταν αποκλειστικά να προκαλέσει κακό στο θύμα του.

«Σε κανένα σημείο δεν ανέλαβε ευθύνη για τις πράξεις του ούτε αναγνώρισε τον απόλυτο τρόμο που λίγο έλειψε να εξαπολύσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο 36χρονος κρίθηκε ένοχος για stalking έπειτα από δίκη διάρκειας εννέα ημερών και αναμένεται να καταδικαστεί τον Ιούνιο.