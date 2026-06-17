Σπάνιο ουίσκι 50 ετών πουλήθηκε για 1 εκατομμύριο δολάρια - Δημοπρασία ρεκόρ για το Yamazaki

Ένα μπουκάλι ιαπωνικού ουίσκι 700 ml πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Χονγκ Κονγκ για περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο Yamazaki 50 ετών, το οποίο βγήκε στο σφυρί από τον βρετανικό οίκο δημοπρασιών Bonhams και έφτασε τα 8,25 εκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ, δηλαδή περίπου 1,05 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (κάτι παραπάνω από 900 χιλιάδες ευρώ).

Η τιμή ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις, που κινούνταν μεταξύ 2,8 και 4,2 εκατ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ (308-462 χιλιάδες ευρώ). Σύμφωνα με τον οίκο Bonhams, τρεις συλλέκτες διεκδίκησαν τη φιάλη σε έντονη διαδικασία προσφορών, ανεβάζοντας την τελική τιμή σχεδόν στο διπλάσιο της υψηλής εκτίμησης, όπως αναφέρουν οι Japan Times.

Το Yamazaki που φτιάχτηκε για ένα πριβέ bar στη Ναγκόγια

Το συγκεκριμένο Yamazaki 50 ετών δεν είναι απλώς ένα παλαιωμένο ουίσκι. Είναι μια φιάλη με ιδιαίτερη προέλευση, καθώς δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το Club Natsume, ένα members-only bar στη Ναγκόγια, με αφορμή την 50ή επέτειό του.

Η φιάλη ξεχωρίζει από την ειδική ετικέτα της, φτιαγμένη από παραδοσιακό ιαπωνικό χαρτί washi, αλλά και από την υπογραφή του Shinji Fukuyo, chief blender της Suntory. Αυτά τα στοιχεία, μαζί με τη σπανιότητά της, ανέβασαν σημαντικά την αξία της στα μάτια των συλλεκτών.

Το Yamazaki 50-Year-Old θεωρείται ένα από τα σπανιότερα ιαπωνικά ουίσκι στον κόσμο. Είναι η δεύτερη παλαιότερη έκφραση του αποστακτηρίου Yamazaki και έχει κυκλοφορήσει μόνο σε περιορισμένες εκδόσεις, το 2005, το 2007 και το 2011.

Ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του Yamazaki 55 ετών

Με την πώληση αυτή, το Yamazaki 50-Year-Old ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ για φιάλη ιαπωνικού ουίσκι, που είχε σημειωθεί το 2020 από ένα Yamazaki 55-Year-Old. Εκείνη η φιάλη είχε πουληθεί, επίσης από τον οίκο Bonhams στο Χονγκ Κονγκ, για 682 χιλιάδες ευρώ.

Στην ίδια δημοπρασία του οίκου Bonhams, με τίτλο «The Legendary Japanese Whisky», πουλήθηκε και ένα Karuizawa 52-Year-Old Cask #5627, 1960 - Treasure Ship, έναντι 687 χιλιάδων ευρώ.

Οι δύο σπάνιες φιάλες συγκέντρωσαν συνολικά 1,6 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι τα πολύ παλαιωμένα ιαπωνικά ουίσκι παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρά στην αγορά συλλεκτικών αποσταγμάτων.

Γιατί οι συλλέκτες πληρώνουν τόσο ακριβά για ιαπωνικό ουίσκι

Η άνοδος του ιαπωνικού ουίσκι στις διεθνείς δημοπρασίες δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, σπάνιες φιάλες από αποστακτήρια όπως το Yamazaki, το Karuizawa, το Hibiki και το Ichiro's Malt άρχισαν να προσελκύουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από συλλέκτες στην Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Το 2015, ένα πλήρες σετ 54 φιαλών της σειράς Ichiro's Card Series είχε πουληθεί για 417 χιλιάδες ευρώ, θέτοντας τότε νέο σημείο αναφοράς για την αγορά. Το 2018, μια φιάλη Yamazaki 50-Year-Old πουλήθηκε από τον οίκο Sotheby's στο Χονγκ Κονγκ για 253 χιλιάδες ευρώ, πριν το ίδιο ουίσκι ξεπεράσει ξανά το ρεκόρ λίγους μήνες αργότερα σε δημοπρασία του οίκου Bonhams.

Η αξία αυτών των φιαλών δεν συνδέεται μόνο με την παλαίωση. Μετρά η σπανιότητα, η προέλευση, η κατάσταση της φιάλης, η ιστορία πίσω από την κυκλοφορία της και, φυσικά, η φήμη του αποστακτηρίου.

Στην περίπτωση του Yamazaki, όλα αυτά τα στοιχεία συνδυάζονται. Το αποστακτήριο ιδρύθηκε το 1923 από τον Shinjiro Torii, ιδρυτή της Suntory, και θεωρείται το πρώτο malt whisky distillery της Ιαπωνίας. Για πολλούς συλλέκτες, το Yamazaki δεν είναι απλώς ένα brand, αλλά ένα κομμάτι της ιστορίας του ιαπωνικού ουίσκι.

Μια αγορά που προσπαθεί να ξαναβρεί τη δυναμική της

Η δημοπρασία-ρεκόρ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η δευτερογενής αγορά του ιαπωνικού ουίσκι είχε χάσει μέρος της δυναμικής της. Μετά την κορύφωση του ενδιαφέροντος στις αρχές του 2022, οι τιμές σε αρκετές κατηγορίες υποχώρησαν, καθώς η αγορά συλλεκτικών ποτών επηρεάστηκε από τη γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα και την κόπωση μετά τα διαδοχικά ρεκόρ.

Η πώληση του Yamazaki 50-Year-Old δείχνει, ωστόσο, ότι για τις πραγματικά σπάνιες φιάλες το ενδιαφέρον παραμένει έντονο. Ο οίκος Bonhams ανέφερε ότι το αποτέλεσμα υπογραμμίζει τη «ισχυρή ζήτηση» για εξαιρετικά σπάνια και πολύ παλαιωμένα ιαπωνικά ουίσκι.

Ο Amayès Aouli, παγκόσμιος επικεφαλής του τμήματος Wine & Spirits του οίκου Bonhams, χαρακτήρισε την κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ «σημαντικό ορόσημο» για την κατηγορία. Από την πλευρά του, ο Terrence Tang, επικεφαλής του τμήματος Wine & Spirits του οίκου Bonhams στην Ασία, σημείωσε ότι τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη θέση της Ασίας ως βασικής αγοράς για τα συλλεκτικά ιαπωνικά ουίσκι.

