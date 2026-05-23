«Σπηλιά θανάτου» στις Μαλδίβες: Τα θύματα βρίσκονταν 15 λεπτά από την επιφάνεια της θάλασσας

Μόλις 15 λεπτά μακριά από την επιφάνεια, βρίσκονταν οι πέντε Ιταλοί που βρήκαν τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε σπηλιά στις Μαλδίβες, αναφέρει το τελικό πόρισμα των διασωστών.



Σύμφωνα με την ολοκλήρωση της αποστολής αναζήτησης και ανάσυρσης, η σπηλιά στην οποία εισήλθαν έχει βάθος περίπου 60 μέτρα, σχεδόν διπλάσιο από το μέγιστο επιτρεπτό βάθος για τουρίστες στις Μαλδίβες, που ορίζεται στα 30 μέτρα.

Τα θύματα, η καθηγήτρια Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η φοιτήτρια κόρη της Γιοργκία Σομμακάλ, η ερευνήτρια Μουριέλ Οντενίνιο και ο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι δεν διέθεταν τον κατάλληλο εξοπλισμό για σπηλαιοκατάδυση και δεν χρησιμοποίησαν βασικά εργαλεία ασφαλείας, όπως καθοδηγητικά σχοινιά και καρούλια, στοιχεία που θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες ασφαλούς επιστροφής, μεταδίδει η The Sun.



Σημειώνεται ότι ο Ιταλός εκπαιδευτής, Τζιανλούκα Μπενεντέτι, που άφησε κι εκείνος την τελευταία του πνοή στον βυθό κατά την επιχείρηση διάσωσης, βρέθηκε σε διαφορετικό σημείο της σπηλιάς, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις σχεδόν μαζί.

Η ψευδαίσθηση μέσα στη σπηλιά

Ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία που προέκυψε από τις έρευνες αφορά την πιθανότητα δημιουργίας μιας «οπτικής ψευδαίσθησης» μέσα στη σπηλιά λόγω της μορφολογίας της, η οποία μπορεί να αποπροσανατόλισε τους δύτες και να τους οδήγησε σε αδιέξοδο.

Πλέον οι Aρχές εξετάζουν αν οι Ιταλοί, όταν προσπάθησαν να επιστρέψουν στην επιφάνεια, δεν βρήκαν τον δρόμο εξόδου, με αποτέλεσμα να εξαντληθεί ο αέρας πριν φτάσουν.

«Ανθρώπινο λάθος»

Ο έμπειρος Φινλανδός δύτης, Σάμι Παακκαρίνεν, επικεφαλής μίας από τις ομάδες διάσωσης του οργανισμού Dan Europe, επιβεβαίωσε ότι ο εξοπλισμός των θυμάτων δεν ήταν αυτός που έπρεπε για σπηλαιοκατάδυση. Σε δηλώσεις του σε ιταλικά μέσα, σημείωσε ότι «ούτε εμείς οι επαγγελματίες δεν θα μπαίναμε σε τέτοιο περιβάλλον χωρίς καθοδηγητικές γραμμές» και τόνισε ότι η βασική αιτία της τραγωδίας σχετίζεται περισσότερο με ανθρώπινο λάθος, παρά με τεχνική δυσλειτουργία.

Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες στιγμές

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο των ερευνών, έχουν βρεθεί και κατασχεθεί οι κάμερες GoPro που έφεραν πάνω τους οι άτυχοι δύτες, οι οποίες εξετάζονται λεπτομερώς από ειδικούς.



Παράλληλα, οι ιταλικές Αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες ιατροδικαστικές εξετάσεις στα σώματα των θυμάτων, τα οποία επαναπατρίστηκαν, προκειμένου να ολοκληρωθεί πλήρως η διερεύνηση των αιτιών θανάτου.