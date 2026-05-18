Μαλδίβες: Μάχη με τον χρόνο για την ανάσυρση των σορών των Ιταλών πριν τις φάνε οι καρχαρίες

Στις Μαλδίβες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου, οι εξαιρετικά δύσκολες επιχειρήσεις ανάκτησης των τεσσάρων σορών των πέντε Ιταλών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάδυσης στο ατόλ Βάαβου.

Στην αποστολή προστίθενται πλέον τρεις έμπειροι Φινλανδοί δύτες, οι οποίοι έφτασαν στην περιοχή ώστε να υποστηρίξουν την Ακτοφυλακή των Μαλδίβων στη διαμόρφωση νέας στρατηγικής για την επιχείρηση.

World's best divers in race against time to recover bodies of Maldives tourists before sharks get to them https://t.co/v93fYprLQf pic.twitter.com/qmXkVLQJWC — New York Post (@nypost) May 17, 2026

Οι έρευνες είχαν διακοπεί μετά τον θάνατο ενός ντόπιου στρατιωτικού δύτη, ο οποίος κηδεύτηκε με τιμές. Το περιστατικό αυτό άνοιξε μεγάλο κύκλο συζητήσεων και αιτημάτων για διευκρινίσεις, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος εξακολουθούν να παραμένουν ασαφή. Παράλληλα, οι 20 Ιταλοί που βρίσκονταν στο πλοίο Duke of York επέστρεψαν το βράδυ της Κυριακής στο Μιλάνο, ενώ το ιταλικό ΥΠΕΞ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προσφέρει στήριξη στους συγγενείς των θυμάτων και στους επιζώντες.

«Πρέπει να τους φέρουμε πίσω γρήγορα, μη τους αφήσουμε έρμαιο στους καρχαρίες»

Η Λάουρα Μαρόνι, αντιπρόεδρος και CEO της ιδιωτικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Dan Europe, ενός διεθνούς δικτύου ειδικών στις επιχειρήσεις ανάκτησης και διάσωσης σε υποθαλάσσια περιβάλλοντα, μίλησε στις εφημερίδες La Repubblica και La Stampa για τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η ίδια τόνισε ότι η άμεση προτεραιότητα είναι «να βρεθούν οι σοροί, και να γίνει αυτό γρήγορα». Όπως εξηγεί, στα θερμά νερά της περιοχής υπάρχουν κίνδυνοι από θαλασσιους θηρευτές, όπως καρχαρίες, καθώς και απειλές από περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Σύμφωνα με τη Μαρόνι, η ομάδα των Φινλανδών δύτων της Dan Europe που αναχώρησε χθες για το Μαλέ αποτελείται από «τους καλύτερους και πιο έμπειρους επαγγελματίες που ήταν άμεσα διαθέσιμοι». Οι ειδικοί αυτοί μπορούν να φτάσουν σε βάθη «άνω των 150 μέτρων» και θεωρούνται «από τους ικανότερους παγκοσμίως για τέτοιου είδους αποστολές».

Ωστόσο, το έργο τους παραμένει εξαιρετικά δύσκολο. Η ορατότητα είναι πολύ περιορισμένη, λόγω των ιζημάτων που σηκώνονται στο νερό, ο διάδρομος που συνδέει τις δύο υποθαλάσσιες σπηλιές είναι εξαιρετικά στενός, μόλις 2,5 έως 3 μέτρα. Υπάρχει έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού στη συγκεκριμένη περιοχή των Μαλδίβων, που δεν φημίζεται για καταδύσεις μεγάλου βάθους. Ακόμη και το φως ηλίου, απαραίτητου για τέτοιες αποστολές, αποδείχθηκε δύσκολο.

Οι επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχιστούν εντός της ημέρας, με τις τοπικές αρχές και τους διεθνείς ειδικούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να δοθεί ένα τέλος στην τραγωδία που συγκλονίζει Ιταλία και Μαλδίβες.