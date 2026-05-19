Ανασύρθηκαν δύο εκ των 4 σορών των Ιταλών δυτών που πνίγηκαν στις Μαλδίβες

Έμπειροι δύτες ανέσυραν την Τρίτη τα πτώματα δύο εκ των Ιταλών που πνίγηκαν ενώ έκαναν καταδύσεις σε μια σπηλιά σε βάθος περίπου 60 μέτρων στις Μαλδίβες την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, πρόκειται για τις σορούς του θαλάσσιου βιολόγου Φεντερίκο Γκουαλτιέρι και της αναπληρώτριας καθηγήτριας Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, Μόνικα Μοντεφαλκόνε.

Οι τοπικές Αρχές είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι θα προσπαθήσουν να ανακτήσουν δύο ακόμη πτώματα, αυτά της κόρης της Μοντεφάλκονε, Τζόρτζια Σομμακάλ, και της Μουριέλ Οντενίνο σε δεύτερη κατάδυση που θα γίνει την Τετάρτη.



Η σορός του Μπενεντέτι είχε ανασυρθεί ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, κοντά στην είσοδο της σπηλιάς, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις παρέμεναν αγνοούμενοι μέχρι τη νέα επιχείρηση που ξεκίνησε εκ νέου τη Δευτέρα.

Το βάθος και η διάρκεια των καταδύσεων που πραγματοποιούν οι Φινλανδοί δύτες, που συμμετέχουν στη διαδικασία, απαιτούν εκτεταμένες περιόδους «επιφανειακού διαστήματος» για να επιτρέψουν στα επικίνδυνα επίπεδα αζώτου που συσσωρεύονται στο σώμα ενώ βρίσκονται κάτω από το νερό να φύγουν από το σώμα μέσω της κανονικής αναπνοής.

Ιδιαίτερα περίπλοκη η ανάσυρσή τους

Η DAN Europe δήλωσε τη Δευτέρα ότι η επιχείρηση για την ανάκτηση των τεσσάρων σορών ήταν «τεχνικά απαιτητική, συναισθηματικά έντονη και επιχειρησιακά περίπλοκη».

Οι τοπικοί αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι σοροί θα ρίξουν «φως» ως προς την αιτία του δυστυχήματος. Ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν μετά την τραγωδία είναι το κατά πόσον όλα τα μέλη της ομάδας είχαν τις απαραίτητες άδειες για να κάνουν κατάδυση σε αυτό το βάθος στην περιοχή. Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι «ίσως δεν ήταν όλες οι άδειες έγκυρες».