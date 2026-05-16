Απίστευτο: Νεκρός διασώστης που ερευνούσε για τους πέντε Ιταλούς δύτες στις Μαλδίβες

Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση με τους πέντε Ιταλούς δύτες που έχασαν τη ζωή τους στις Μαλδίβες, καθώς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπισμού τους έχασε τη ζωή του και διασώστης των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, όπως μεταδίδει το Sky News. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε ο πρόεδρος των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Μουίζου, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του δύτη που συμμετείχε στις έρευνες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Vaavu Atoll, όπου ομάδα πέντε Ιταλών πραγματοποιούσε κατάδυση σε υποβρύχιες σπηλιές σε βάθος περίπου 50 μέτρων. Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, οι δύτες δεν επέστρεψαν στην επιφάνεια και δηλώθηκαν αγνοούμενοι από το πλήρωμα του σκάφους με το οποίο ταξίδευαν. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν δυσμενείς, γεγονός που δυσχέρανε από την πρώτη στιγμή την επιχείρηση έρευνας και ανάσυρσης.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται τέσσερα πρόσωπα που συνδέονταν με το Πανεπιστήμιο της Γένοβας: η καθηγήτρια οικολογίας Monica Montefalcone, η κόρη της Giorgia Sommacal, η ερευνήτρια Muriel Oddenino και ο απόφοιτος θαλάσσιας βιολογίας Federico Gualtieri. Το πέμπτο θύμα είναι ο εκπαιδευτής καταδύσεων Gianluca Benedetti, του οποίου η σορός έχει ήδη ανασυρθεί. Το Πανεπιστήμιο της Γένοβας εξέφρασε τη θλίψη του, αποτίοντας φόρο τιμής στους νεκρούς και στις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τις αρχές των Μαλδίβων, η σορός του Benedetti εντοπίστηκε κοντά στην είσοδο της σπηλιάς, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι οι υπόλοιποι τέσσερις δύτες προχώρησαν βαθύτερα στο εσωτερικό της. Η σπηλιά φέρεται να εκτείνεται έως και τα 60 μέτρα βάθος και να αποτελείται από περισσότερους από έναν θαλάμους, κάτι που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη κάθε προσπάθεια ανάσυρσης.

Οι έρευνες είχαν διακοπεί προσωρινά εξαιτίας της κακοκαιρίας και επανεκκίνησαν το Σάββατο, με τη συνδρομή επιπλέον ειδικών. Όπως έγινε γνωστό, δύο Ιταλοί εμπειρογνώμονες —ένας ειδικός σε επιχειρήσεις διάσωσης σε μεγάλα βάθη και ένας ειδικός στις καταδύσεις σε σπήλαια— αναμένονταν να ενισχύσουν την επιχείρηση. Παράλληλα, οι ιταλικές αρχές παρακολουθούν στενά την υπόθεση και παρέχουν προξενική στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

Σοκ στην Ιταλία για τους 5 νεκρούς δύτες

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στην Ιταλία, καθώς η Monica Montefalcone ήταν γνωστή θαλάσσια βιολόγος, βραβευμένη για τη συμβολή της στη μελέτη των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τα ιταλικά μέσα αναφέρουν ότι η ίδια και η ερευνήτρια Muriel Oddenino συμμετείχαν σε επιστημονική αποστολή, αν και η συγκεκριμένη κατάδυση χαρακτηρίζεται ιδιωτική δραστηριότητα.

Το δυστύχημα θεωρείται ήδη το πιο πολύνεκρο περιστατικό καταδύσεων στην ιστορία των Μαλδίβων. Μετά την τραγωδία, οι τοπικές αρχές ανέστειλαν την άδεια λειτουργίας του σκάφους Duke of York, με το οποίο είχε οργανωθεί η αποστολή, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες της κατάδυσης, το επίπεδο αδειοδότησης και το αν είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.