Σπίρτζης στη δίκη υποκλοπών: Σημασία δεν έχει μόνο ποιος έδωσε εντολή, αλλά και πού χρησιμοποιήθηκαν

«Σημασία δεν έχει μόνο ποιος έδωσε εντολή που είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και που χρησιμοποιήθηκαν αυτά που υπεκλάπησαν», ανέφερε στην κατάθεση του στη δίκη των υποκλοπών ο Χρήστος Σπίρτζης, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

«Εγώ στο mail μου είχα το σύνολο της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς το 2016 γιατί ως υπουργός μου κοινοποιούνταν όλα τα μηνύματα. Υπάρχουν και κρατικά μυστικά και απόρρητα ζητήματα και θα μπορούσαν να διαταράσσουν τη σχέση της χώρα μας με κράτη και διεθνείς οργανισμούς», εξήγησε ο πρώην υπουργός.

«Αποστάλθηκαν τρία μηνύματα προσωποποιημένα και μολυσμένα από το Predator σε δύο κινητά του. Δύο στο ένα κινητό και ένα στο δεύτερο κινητό, που επειδή δεν το χρησιμοποιούσα το μήνυμα έμεινε για λίγο εκεί με μετά διεγράφη», ανέφερε ο Χρήστος Σπίρτζης.

«Το πρωί μήνυμα είχε ένα λινκ από την Εφημερίδα των Συντακτών και το δεύτερο με λινκ από ιστοσελίδα που έλεγε «Χρήστο μου αυτό θα το χάσουμε». Αυτά τα λινκ ήταν μολυσμένα. Το πρώτο δεν το πάτησα, το δεύτερο δεν θυμάμαι… Ήταν καθρέφτης, όποιος το πατούσε ήταν σαν να μπαίνει στην ιστοσελίδα, δεν άλλαζε κάτι. Μετά την αποκάλυψη για τον Κουκάκη και τον Ανδρουλάκη, αναρωτιόμασταν όλοι γιατί μόνο σε αυτούς και όχι σε άλλους. Ανατρέξαμε στο κινητά μας να δούμε αν υπήρχαν αντίστοιχα μηνύματα που είχαν δημοσιεύσει διάφορες ιστοσελίδες. Εντόπισα τα μηνύματα, τα έστειλα στο citizen lab.

Πρόεδρος: Η αιτία της παρακολούθησης ήταν η ενεργή σας συμμετοχή, οι αναφορές και επερωτήσεις;

Μάρτυρας: Ήθελε να δομήσει το δραματικό καθεστώς για τη χώρα που βιώνουμε. Θα έλεγχε την πολιτική, δημοσιογραφική ζωή, το στρατό και την οικονομική ζωή, την αστυνομία γιατί παρακολουθούσε στελέχη της. Νομίζω αυτά δείχνουν όχι μόνο καταστρατήγηση του Συντάγματος αλλά κάτι χειρότερο που χτίστηκε στις ημέρες του Κυριάκου Μητσοτάκη,

Πρόεδρος: Ξέρετε αν είχατε παρακολούθηση και μέσω ΕΥΠ;

Μάρτυρας: Η ενημέρωση ήταν πως δεν είχα παράλληλη διάταξη από ΕΥΠ και αυτό τα κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Σημαίνει ότι υπήρχε εννιαίο κέντρο που έλεγε ποιον να παρακολουθησει είτε νομιμοφανώς μέσω της ΕΥΠ ή μέσω εταιρειών που εμπορευόντουσαν το Predator. Στη δεύτερη περίπτωση η κυβέρνηση δεν έχει άλλοθι. Την ίδια ημέρα η Intelexa πήρε άδεια να εξάγει στην Ουκρανία που σημαίνει ότι το είχε και το χρησιμοποιούσε. Λίγες ημέρες αργότερα και η Krikel κατέθεσε αίτηση. Είχαν στενή σχέση και συνεργασία οι δύο εταιρίες για τη χρήση του λογισμικού. Η ΕΔΕ του υπουργείου εξωτερικών μιλά για κατασκοπευτικό λογισμικό. Αυτές οι εταιρίες συνεργάζονται μόνο με κυβερνήσεις και παίρνουν και ειδικές άδειες και είναι παράνομο στη χώρα μας να εμπορεύονται. Άρα το να δίνεται άδεια από το υπουργείο εξωτερικών είναι επιεικώς απαράδεκτο για μια ευρωπαϊκή και δημοκρατική χώρα.

Εισαγγελέας: Πως συνδέετε ότι η έλλειψη διάταξης για εσάς από την ΕΥΠ κάνει τα πράγματα χειρότερα;

Μάρτυρας: Εγώ τους κατηγορούμενους δεν τους ξέρω. Φαντάζομαι δεν ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν ας παρακολουθήσουμε δυο πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ. Το κοινό που έχω με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον κύριο Κουκάκη που είναι δημοσιογράφος, τον αρχηγό του Στρατού και επιχειρηματίες, είναι ένα και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και όσους εξουσιοδότησε να κάνουν αυτή τη δουλειά.

Πρόεδρος: Το κόστος ξέρετε πόσο ανέρχεται;

Μάρτυρας: Όχι. Νομίζω ότι 7 εκατομμύρια. Το καθεστώς Μητσοτάκη χρησιμοποιούσε τη νομοθετική εξουσία και τη διακυβέρνηση της χώρας για να συγκαλύψει όλη αυτή την παράνομη δραστηριότητα και να αλλάξει το σύνολο της πολιτικής και οικονομικής ζωής της χώρας.

Πρόεδρος: Πώς δικαιολογείτε ότι αναφέρεται το τίμημα σε μερικές χιλιάδες;

Μάρτυρας: Υπάρχουν πολλών ειδών και τρόποι πληρωμών. Μπορεί και πληρωμές σε εταιρίες και σε άλλες χώρες, υπάρχει ένα πλέγμα εταιριών. Υπάρχει ωστόσο και κι σύμβαση της Krikel ύψους 7 εκατομμύριων. Προφανώς δεν υπάρχει σύμβαση (σ.σ. για το predator), υπάρχει μια επέκταση της σύμβασης της Krikel. Αυτό που γνωρίζω ως τομεάρχης είναι ότι επεκτάθηκε η σύμβαση συντήρησης και επεκτάθηκε στον Έβρο και στα νησιά για λειτουργία και συντήρηση.

Πρόεδρος: Έχετε εικόνα ότι δεν συνέβη;

Μάρτυρας: Ότι δεν λειτουργούσε ούτε στην Αττική. Πώς επεκτείνει τη σύμβαση όταν δεν λειτουργεί; Και επειδή συμπίπτουν τα ποσά που αναφέρει η Αρχή με τη σύμβαση της Krikel…

Πρόεδρος: Οι πληρωμές από που θα γινόντουσαν;

Μάρτυρας: Από του υπουργείο προστασίας του πολίτη αν θυμάμαι καλά.