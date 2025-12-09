Δίκη για τις υποκλοπές: «Βρήκα δυσκολίες από την ΕΥΠ» κατέθεσε ο Ράμμος

Με την κατάθεση του πρώην Προέδρου της Αρχής της Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Χρήστου Ράμμου συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο πρώην πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής περιέγραψε τους ελέγχους που έκανε πάνω στο ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων, αναφέροντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διενέργεια του ελέγχου, όταν ο τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος έκρινε ότι είναι παράνομος.

«Δεν εμποδίστηκα επειδή φοβήθηκα, βρήκα δυσκολίες από την ΕΥΠ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ήθελα να ενημερώσω τη Βουλή για το αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για όσα είχαν συμβεί. Η απάντηση ήταν ότι δεν υπάρχει διαδικασία και αν χρειαστεί θα κληθώ. Η ΕΥΠ δεν μας ενημερώνει, ακόμα και αν πάρουμε τηλέφωνο. Οι απαντήσεις που έχουν αποτυπωθεί είναι κόφτες και κατηγορηματικές ότι η ΕΥΠ δεν χρησιμοποίησε το παράνομο λογισμικό» ανέφερε.

Εντυπωσιακό είναι πάντως ένα νέο στοιχείο που κατέθεσε ο δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη, ο οποίος όπως ανέφερε εισφέρει φωτογραφία του 2022 στην οποία αυτοκίνητο της Κρικέλ είναι σταθμευμενο δίπλα σε αυτοκίνητο της ΕΥΠ.