Spitfire, Phantom, F-16 και Rafale «σκίζουν» τον ουρανό της Αθήνας - Δείτε εικόνες και βίντεο
Πλήθος κόσμου έχει συρρεύσει στην παραλία του Φλοίσβου, μπροστά από το Άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, προκειμένου να παρακολουθήσει τη μεγάλη επίδειξη για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας που συμπληρώνονται φέτος, σε μια διαδρομή που ξεκινά από το 1931 και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη αεροπορική ισχύ.
Οι πολίτες παρακολουθούν ήδη ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα πτήσεων, που περιλαμβάνει τόσο σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη όσο και ιστορικά μοντέλα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής αεροπορίας. Από τα εμβληματικά Spitfire και τα Phantom μέχρι τα προηγμένα F-16 και Rafale, ο ουρανός της Αττικής αναμένεται να γεμίσει με θεαματικούς σχηματισμούς και δυναμικές πτήσεις.