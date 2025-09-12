Σπουδαία καινοτομία: Tα πλαστικά σκουπίδια όπλο κατά της κλιματικής αλλαγής

Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης παρουσίασαν μια καινοτομία που προσφέρει συνδυαστική λύση για δύο από τα πιο πιεστικά περιβαλλοντικά προβλήματα: το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και τα βουνά πλαστικών απορριμμάτων. Δημιούργησαν ένα νέο υλικό, το οποίο ονόμασαν BAETA, φτιαγμένο από πλαστικά σκουπίδια και ικανό να «τραβά» CO2 από τον αέρα με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα. Η ιδέα είναι απλή αλλά ριζοσπαστική: το ίδιο το απόβλητο γίνεται εργαλείο για να περιοριστούν οι εκπομπές που οδηγούν στην κλιματική κρίση.

Πώς λειτουργεί το νέο υλικό

Όπως διαβάζουμε στο IFL Science, η διαδικασία παραγωγής του BAETA γίνεται σε θερμοκρασία δωματίου, χωρίς την ανάγκη εξαιρετικά ψυχρών ή υπερπιεσμένων περιβαλλόντων, κάτι που το κάνει πρακτικό και ευέλικτο. Το υλικό λειτουργεί αποδοτικά σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, από την καθημερινή ατμόσφαιρα μέχρι τους 150 βαθμούς Κελσίου. Έτσι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ακόμα και στα άκρα των βιομηχανικών μονάδων, όπου τα αέρια κατάλοιπα είναι συνήθως πολύ θερμά. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για πραγματική εφαρμογή σε βιομηχανική κλίμακα, χωρίς την ανάγκη περίπλοκων υποδομών.

Όταν το BAETA γεμίσει με διοξείδιο του άνθρακα, μπορεί να υποστεί θερμική επεξεργασία ώστε να απελευθερωθεί το αέριο σε συγκεντρωμένη μορφή. Το σημαντικό εδώ είναι ότι το CO2 δεν «χάνεται» ξανά στην ατμόσφαιρα, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργικά: σε καύσιμα, σε ανθρακούχα ποτά, ή να αποθηκευτεί σε υλικά όπως το τσιμέντο. Έτσι, το όφελος είναι διπλό: λιγότερο διοξείδιο στον αέρα και ανακύκλωση των απορριμμάτων σε χρήσιμες εφαρμογές.

Η αντιμετώπιση της ρύπανσης

Η ερευνήτρια που ηγήθηκε της μελέτης, η Margarita Poderyte, υπογράμμισε ότι το βασικό τους συστατικό είναι πλαστικά απόβλητα που αλλιώς θα κατέληγαν να μολύνουν το περιβάλλον ή να μετατραπούν σε μικροπλαστικά. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι η καινοτομία δεν περιορίζεται στη μείωση εκπομπών, αλλά συνεισφέρει και στην αντιμετώπιση της ρύπανσης των θαλασσών και της ξηράς. Ειδικά το PET, που βρίσκεται σε τεράστιες ποσότητες στους ωκεανούς, θεωρείται ιδανικό για αναβάθμιση με τη μέθοδο BAETA.

Η προοπτική δεν σταματά εδώ. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η ανακάλυψη αυτή μπορεί να αποτελέσει οικονομικό κίνητρο για τον καθαρισμό των θαλασσών. Αν το πλαστικό θεωρηθεί πλέον πολύτιμη πρώτη ύλη, τότε η συλλογή του αποκτά και περιβαλλοντική και εμπορική αξία. Ένα τέτοιο κίνητρο θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της μάχης κατά της πλαστικής ρύπανσης, κινητοποιώντας επενδύσεις και νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Φυσικά, υπάρχουν ακόμη ερωτήματα για την πραγματική αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας δέσμευσης άνθρακα σε παγκόσμια κλίμακα. Ωστόσο, το BAETA έχει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα περισσότερα μεγάλα έργα δέσμευσης: μπορεί να ενσωματωθεί απευθείας σε πηγές εκπομπών και, παράλληλα, αξιοποιεί πλαστικά απόβλητα που διαφορετικά θα κατέληγαν να διασπαστούν στο περιβάλλον. Έτσι, αντί να δημιουργεί νέα προβλήματα, δίνει διπλή λύση σε δύο κρίσιμες προκλήσεις.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science Advances ανοίγει έναν νέο δρόμο για αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αν η παραγωγή του BAETA καταφέρει να περάσει από το εργαστήριο στη μαζική κλίμακα, η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια περιορισμού της κλιματικής κρίσης. Και το πιο σημαντικό: μετατρέπει τα απόβλητα σε πολύτιμο εργαλείο για την προστασία του πλανήτη, δείχνοντας ότι ακόμη και τα πιο αδιάλυτα προβλήματα μπορούν να γίνουν μέρος της λύσης.