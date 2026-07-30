Στα επείγοντα ο γιος του Σάκη Ρουβά μετά από ατύχημα στην Κρήτη

Μια δυσάρεστη στιγμή έμελλε να διακόψει την καλοκαιρινή ξεγνοιασιά του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη στην Κρήτη. Ένας τραυματισμός του γιου τους στάθηκε αρκετός για να τους οδηγήσει στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, με τους δύο γονείς να σπεύδουν χωρίς δεύτερη σκέψη για να εξασφαλίσουν ότι το παιδί τους θα λάβει άμεσα την απαραίτητη φροντίδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν η οικογένεια επισκέφθηκε το νοσοκομείο, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις διακοπές της.

Τι συνέβη στον μικρό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο μικρός είχε υποστεί θλαστικό τραύμα στο φρύδι. Αν και ο τραυματισμός δεν αποδείχθηκε σοβαρός, κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστεί άμεσα από τους γιατρούς.

Το ιατρικό προσωπικό περιποιήθηκε το τραύμα και προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με την κατάσταση της υγείας του να μην προκαλεί τελικά ανησυχία.

Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης, ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη δεν έφυγαν στιγμή από το πλευρό του γιου τους. Η αγωνία κάθε γονιού ήταν εμφανής, όμως η ανακούφιση δεν άργησε να έρθει όταν οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι ο τραυματισμός είχε αντιμετωπιστεί επιτυχώς.

Λίγο αργότερα, η οικογένεια αποχώρησε από το νοσοκομείο, έχοντας αφήσει πίσω της την αναστάτωση των προηγούμενων ωρών.

Μέχρι στιγμής, το ζευγάρι δεν έχει προχωρήσει σε κάποια δημόσια τοποθέτηση για το περιστατικό, επιλέγοντας, όπως συνηθίζει, να προστατεύει την ιδιωτικότητα των παιδιών του. Το σημαντικότερο, πάντως, είναι πως η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος και ο μικρός είναι καλά.