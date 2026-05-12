Στέφανος Τσιτσιπάς: «Βέλη» της μητέρας του για την σχέση του με την Μπαντόσα

Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, Γιούλια Σαλνίκοβα, μίλησε στο BB Tennis για την καριέρα και την πορεία του γιού της, αλλά και για την σχέση του με την τενίστρια Πάουλα Μπαντόσα.

Η μητέρα του τενίστα σχολίασε το πως βίωνε και πως έβλεπε ή ίδια τον γιο της στην σχέση που είχε, ενώ τόνισε πως είναι πολύ καλύτερα με την τωρινή του κοπέλα: «Ήταν καλό ζευγάρι, αλλά ήταν βάρος για αυτόν. Πίεζε τον εαυτό του πολύ σκληρά. Οι συνεχείς φωτογραφίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλη η προσοχή των μέσων ενημέρωσης τον επηρέασαν σταδιακά. Αν και έλεγε ότι του άρεσε, μέσα του συσσωρευόταν».

Εντωμεταξύ όσο οι υπόλοιποι τενίστες προετοιμάζονται για το Roland Garros, η Μπαντόσα απασχολεί με κάτι τελείως διαφορετικό από το τένις, καθώς προωθεί την νέα της σειρά με μαγιό στο Instagram. Η Ισπανίδα τενίστρια διαφημίζει τα καινούργια μαγιό της εταιρίας «Sunaswim» ποζάροντας με ένα λευκό μπικίνι κάτω από φοίνικες, δείχνοντας το τρομερό κορμί της.

Οι φαν της όμως φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι με την πορεία που παίρνει η καριέρα της, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες βγήκε από την κορυφαία 100άδα της λίστας της WTA για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια, ενώ δεν συμπεριλήφθηκε και στα ονόματα που θα αγωνιστούν στα προκριματικά του Roland Garros. Η ίδια μίλησε σε ένα podcast πρόσφατα για τον τραυματισμό της στην πλάτη και άφησε υπονοούμενα για το μέλλον της στο τένις: «Ειλικρινά, δεν ξέρω αν θα πάω στο Παρίσι. Θα σας πω ένα μυστικό, όλα εξαρτώνται αποκλειστικά από τη δύναμή μου. Είναι περισσότερο ψυχική παρά σωματική, γιατί σωματικά υπέφερα πολύ».