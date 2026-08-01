Bloomberg: Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων με φορτίο LNG στο Στενά του Ορμούζ

Συναγερμός έχει σημάνει στη ναυτιλία μετά την επίθεση σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς LNG της GasLog, εταιρείας ελληνικών συμφερόντων με πρόεδρο τον Πίτερ Λιβανό, κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ.

Το πλοίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και είχε φορτώσει το εμπόρευμά του στο Κατάρ στα τέλη Ιουλίου, με προορισμό διεθνείς αγορές.

Την επίθεση αναγνώρισαν εταιρείες συμβούλων ασφαλείας, μεταξύ των οποίων οι Vanguard Tech και Marisks, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg το πλοίο ανήκει στη GasLog, ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα στον Πειραιά και σημαντική παρουσία στη μεταφορά LNG παγκοσμίως.

Η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) επιβεβαίωσε ότι ένα πλοίο επλήγη κατά τη διάρκεια της νύχτας στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, χωρίς ωστόσο να δώσει στη δημοσιότητα την ταυτότητα του πλοίου. Παράλληλα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό.

Το Gaslog Shanghai είχε φορτώσει LNG στο Κατάρ

Στοιχεία παρακολούθησης της πορείας του πλοίου δείχνουν ότι πρόκειται για το Gaslog Shanghai, το οποίο είχε παραλάβει φορτίο LNG από το Κατάρ στα τέλη Ιουλίου και κινείτο προς διεθνείς αγορές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το σήμα εντοπισμού του πλοίου σταμάτησε να μεταδίδεται λίγο πριν από τη διέλευσή του από το δυτικό τμήμα του περάσματος, γεγονός που δυσκολεύει την πλήρη εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Η GasLog δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε σχολιασμό των πληροφοριών.

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που πλοίο μεταφοράς LNG γίνεται στόχος κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Στις αρχές Ιουλίου, δεξαμενόπλοιο που μετέφερε φορτίο από το Κατάρ είχε επίσης πληγεί στην ίδια θαλάσσια περιοχή, με αποτέλεσμα το Κατάρ να αναστείλει προσωρινά τις διελεύσεις φορτίων μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής για περίπου τρεις εβδομάδες.

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