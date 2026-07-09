Στην Κοζάνη το τελευταίο «αντίο» στη Βάγια Νέστορα - Παρόντες Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης στην κηδεία

Το τελευταίο «αντίο» στη Βάγια Νέστορα θα πουν σήμερα, Πέμπτη (9/7), συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της σε επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Στην εξόδιο ακολουθία, που θα τελεστεί στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, θα παραστούν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και η κόρη της εκλιπούσας, Αφροδίτη Νέστορα. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:00, προκειμένου όσοι το επιθυμούν να της απευθύνουν το ύστατο χαίρε, ενώ η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της να ενισχύσουν με δωρεά τον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας». Η κατάθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς (IBAN: GR22 0172 0140 0050 1406 1096 204), με την ένδειξη «Ονοματεπώνυμο δωρητή – ΝΕΣΤΟΡΑ Β.».

Εξιτήριο για την Αφροδίτη Νέστορα

Την ίδια στιγμή, η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε επίσης κατά την επίθεση, θα παραστεί στην κηδεία της μητέρας της, παρά τις διαφυλάξεις τω γιατρών. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, η πολιτεύτρια της ΝΔ, σηκώνεται και προσπαθεί να περπατήσει καθώς φέρει εγκαύματα στα πόδια αλλά και στα χέρια.

Την παρακολουθούν γιατροί δυο ειδικοτήτων, εντατικολόγοι και πλαστικοί χειρουργοί οι οποίοι είναι αρνητικοί με την πρόωρη αποχώρηση της από το νοσοκομείο και πριν την πλήρη ανάρρωση της. Βέβαια, είναι δικαίωμα του κάθε ασθενή να υπογράψει και να πάρει εξιτήριο και αυτό έχει κάνει και η Αφροδίτη Νέστορα.