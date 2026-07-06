Βγήκε από τη Μονάδα Εγκαυμάτων η Αφροδίτη Νέστορα

Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, που έπεσε θύμα της επίθεσης με γκαζάκια την περασμένη Τετάρτη 1 Ιουλίου μαζί με άλλα δύο στελέχη της ΝΔ, βγήκε σήμερα από την Μονάδα Εγκαυμάτων. Υπενθυμίζεται πως το θύμα έφερε εγκαύματα και αντιμετώπιζε αρχικά αναπνευστικά προβλήματα από την έκρηξη που σημειώθηκε.

Παρά τη βελτιωμένη κατάστασή της, παραμένει στο νοσοκομείο, σε απλό θάλαμο της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής του νοσοκομείο Παπανικολάου, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Το θύμα της επίθεσης δεν έχει λάβει ακόμα εξιτήριο αλλά δεν αποκλείεται αυτό να συμβεί τις επόμενες μέρες, αφού πάρει σχετική έγκριση από την επιτροπή των αρμόδιων γιατρών, όπως σημειώνει το οικογενειακό της περιβάλλον, προκειμένου να μπορέσει να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της, η οποία σκοτώθηκε στην ίδια εμπρηστική επίθεση. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης 9 Ιουλίου, στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κοζάνης.

Οι αστυνομικές αρχές, εν τω μεταξύ, συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, συλλέγοντας υλικό από κάμερες που τους έχουν καταγράψει και πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, ενώ προσπαθούν να εντοπίσουν τυχόν αποτυπώματα ή υπολείμματα DNA στους χώρους της επίθεσης. Για την ώρα, οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει επίσημα πολλά περισσότερα για την εξέλιξη των ερευνών.