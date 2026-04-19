Σαν σήμερα, στις 19 Απριλίου 1980, οι R.E.M. έδωσαν την πρώτη τους συναυλία με αυτό ακριβώς το όνομα στο 11:11 Koffee Club της πόλης Athens (ναι καλά καταλάβετε, της Αθήνας), όχι όμως στην Ελλάδα αλλά στην πολιτεία της Τζόρτζια, στις ΗΠΑ, μπροστά σε περίπου 150 θεατές. Η βραδιά, που έμελλε να αποκτήσει σχεδόν μυθική διάσταση για την ιστορία του αμερικανικού alternative rock, δεν ολοκληρώθηκε ομαλά: η αστυνομία διέκοψε το live, καθώς ο χώρος δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.

Η συναυλία αυτή θεωρείται το πρώτο live των R.E.M. ως R.E.M., κάτι που έχει τη σημασία του. Κι αυτό γιατί το συγκρότημα είχε εμφανιστεί νωρίτερα, στις 5 Απριλίου 1980, σε ένα πάρτι γενεθλίων στον παλιό ναό St. Mary’s Episcopal Church στην ίδια πόλη, προτού ακόμη καταλήξει οριστικά στο όνομά του. Με άλλα λόγια, το 11:11 Koffee Club δεν φιλοξένησε ακριβώς την πρώτη ζωντανή εμφάνιση της μετέπειτα μπάντας, αλλά την πρώτη επίσημη εμφάνισή της με το όνομα που θα έγραφε ιστορία.

Οι R.E.M. είχαν σχηματιστεί λίγους μήνες νωρίτερα στην πανεπιστημιούπολη της Athens, από τους Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills και Bill Berry. Η πόλη εκείνη την εποχή εξελισσόταν σε μία από τις πιο ζωντανές εστίες της αμερικανικής ανεξάρτητης σκηνής, και το συγκρότημα θα γινόταν σύντομα το πιο εμβληματικό της εξαγώγιμο προϊόν.

Η βραδιά στο 11:11 Koffee Club έμεινε στην ιστορία όχι μόνο λόγω της αστυνομικής παρέμβασης, αλλά και επειδή αποτύπωσε ιδανικά το περιβάλλον μέσα από το οποίο ξεπήδησαν οι R.E.M.: μικροί χώροι, αυτοσχέδιες συνθήκες, φοιτητικό κοινό και μια σκηνή που έβραζε δημιουργικά. Σύμφωνα με αναφορές από το επίσημο περιβάλλον του συγκροτήματος, το live κράτησε μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, όταν οι αστυνομικοί έκλεισαν το κλαμπ λόγω έλλειψης άδειας.

Αυτό που τότε έμοιαζε με ένα επεισοδιακό ντεμπούτο σε ένα μικρό κλαμπ της αμερικανικής επαρχίας, αποδείχθηκε εκ των υστέρων η απαρχή μιας τεράστιας διαδρομής. Μέσα σε λίγα χρόνια, οι R.E.M. θα γίνονταν ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της σύγχρονης αμερικανικής μουσικής, ανοίγοντας τον δρόμο για το college rock και το alternative ρεύμα που κυριάρχησε τις επόμενες δεκαετίες. Το πρώτο τους ηχογραφημένο υλικό ακολούθησε το 1981, ενώ λίγο αργότερα υπέγραψαν με την I.R.S. Records, χτίζοντας βήμα βήμα τη φήμη τους προτού γνωρίσουν παγκόσμια επιτυχία.

Έτσι, η 19η Απριλίου 1980 δεν είναι απλώς μια ημερομηνία για τους φίλους της μπάντας. Είναι η στιγμή που ένα συγκρότημα από την Athens της Τζόρτζια έκανε το πρώτο του επίσημο βήμα με το όνομα R.E.M., σε μια εμφάνιση που διακόπηκε πρόωρα, αλλά έμελλε να αποκτήσει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ροκ.