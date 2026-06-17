Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 περιλαμβάνει μετάβαση στις Βρυξέλλες και συμμετοχή στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.



Κατά την παρουσία του στη βελγική πρωτεύουσα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να συμμετάσχει στις συζητήσεις των Ευρωπαίων ηγετών για τα σημαντικά ζητήματα που βρίσκονται στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στις κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη.



Την Πέμπτη, στις 11.00 τοπική ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας: Ένα Ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο».



Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στη σημασία του κοινωνικού διαλόγου, στη συνεργασία μεταξύ πολιτείας, εργαζομένων και κοινωνικών εταίρων, καθώς και στον ρόλο των ευρωπαϊκών προτύπων στη διαμόρφωση σύγχρονων πολιτικών κοινωνικής συνοχής.

