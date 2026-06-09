Στο δημαρχείο Αθηνών η τελευταία σκηνή του Maestro

Με τη νέα σεζόν το «Maestro» ολοκληρώνεται και οι συντελεστές θα αποχαιρετήσουν πλέον οριστικά το κοινό που λάτρεψε από την πρώτη στιγμή την τηλεοπτική σειρά που φέρει την υπογραφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν έφθασαν στο τέλος τους και η τελευταία σκηνή της σειράς γυρίστηκε στο Δημαρχείο Αθηνών.

φωτογραφία Μιχάλης Λεγάκης

φωτογραφία Μιχάλης Λεγάκης

Χωρίς να ειναι προγραμματισμένο, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η παραγωγή μίλησαν την Κυριακή με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και κανόνισαν να γυρίσουν την τελευταία σκηνή υπό άκρα μυστικότητα και χωρίς κάμερες από τις τηλεοπτικές εκπομπές, όπως και έγινε αφού δεν υπήρχε καμία διαρροή από όσους γνώριζαν.

φωτογραφία Μιχάλης Λεγάκης

Μάλιστα ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε: «Θερμά συγχαρητήρια στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και σε ολόκληρη την ομάδα του για την υψηλού επιπέδου δουλειά, το ταλέντο και την αφοσίωσή τους. Η συνέχεια στην οθόνη!»

Ο Αντίνοος Αλμπάνης θέλησε επίσης να σφραγίσει αυτή την συνεργασία ποστάροντας πρόσφατα στο instagram «Πέντε χρόνια, τέσσερις σεζόν, αμέτρητες στιγμές. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε χωρίς να ξέρουμε πού θα καταλήξει και έφτασε πολύ πιο μακριά απ’ όσο θα τολμούσαμε να ονειρευτούμε. Ευγνώμων για τους ανθρώπους, τις συναντήσεις, την αγάπη και τη διαδρομή. Αντίο, @maestroinblue.tvseries. Και ευχαριστώ».