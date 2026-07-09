Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης του Δημήτρη Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό, με τη διαδικασία να εισέρχεται πλέον στην ουσία της, καθώς ξεκίνησαν οι καταθέσεις των καταγγελλόντων.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός δικάζεται για τρεις υποθέσεις βιασμού, μετά την έφεση που ασκήθηκε κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Η κατάθεση του πρώτου καταγγέλλοντος

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, πρώτος κατέθεσε ένας από τους καταγγέλλοντες, σήμερα 29 ετών, ο οποίος υποστηρίζει ότι την άνοιξη του 2015, όταν ήταν ακόμη ανήλικος, έπεσε θύμα βιασμού δύο φορές στο σπίτι του Δημήτρη Λιγνάδη στο Μεταξουργείο.

Κατά την κατάθεσή του, περιέγραψε στο δικαστήριο τις συνθήκες υπό τις οποίες γνώρισε τον κατηγορούμενο, καθώς και το πώς βρέθηκε να φιλοξενείται στην κατοικία του, επικαλούμενος σοβαρά οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο.

Στη συνέχεια, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του σχετικά με τα περιστατικά που έχει καταγγείλει, ενώ ακολούθησαν ερωτήσεις από τους συνηγόρους των δύο πλευρών. Ο Δημήτρης Λιγνάδης ήταν παρών στη δικαστική αίθουσα.

Η πρωτόδικη απόφαση και η εκδίκαση της έφεσης

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών, με το δικαστήριο να αποφασίζει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης σε δεύτερο βαθμό.

Ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η ακροαματική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις καταθέσεις των καταγγελλόντων να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέταση της υπόθεσης από το Εφετείο.