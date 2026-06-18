Στο Εφετείο ο Δημήτρης Λιγνάδης - Θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για τρεις βιασμούς

Στο Εφετείο Αθηνών βρέθηκε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί ο Δημήτρης Λιγνάδης, προκειμένου να ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσής του σε δεύτερο βαθμό.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός, ο οποίος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 12 χρόνια κάθειρξη με αναστολή για δύο βιασμούς, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την πιθανότητα αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης.

Στο Εφετείο Αθηνών έφτασε ο Δημήτρης Λιγνάδης όπου αναμένεται να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για τρεις βιασμούς



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/XCjJ71mJjw — Flash.gr (@flashgrofficial) June 18, 2026

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της αρχικής απόφασης, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να δικάζεται εκ νέου για τρεις βιασμούς ανήλικων αγοριών, οι οποίοι αφορούν περιστατικά στην Επίδαυρο και το Μεταξουργείο.

Σήμερα, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο αναμένεται να αποφασίσει σχετικά με το αίτημα της υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη για διορισμό ειδικού ψυχολόγου ή ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα, με σκοπό να αξιολογηθεί η ψυχική κατάσταση και η αντιληπτική ικανότητα των καταγγελλόντων.