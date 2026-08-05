Στο νοσοκομείο μπήκε ο Γιάννης Δραγασάκης - Τι αναφέρει στην ανάρτησή του

Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιάννης Δραγασάκης γνωστοποίησε ότι νοσηλεύτηκε το τελευταίο διάστημα στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ή τους λόγους της νοσηλείας του.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, κάνοντας λόγο για την υψηλή επιστημονική κατάρτιση, τον επαγγελματισμό και την ανθρώπινη στήριξη που έλαβε κατά τη διάρκεια της παραμονής του.

«Η άρτια επιστημονική τους κατάρτιση, η αφοσίωση στο λειτούργημά τους, αλλά και το ανθρώπινο ενδιαφέρον που επέδειξαν από την πρώτη στιγμή, μου έδωσαν δύναμη και ασφάλεια σε μια δύσκολη περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δραγασάκης ευχαρίστησε από καρδιάς όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου για την καθημερινή τους προσφορά, υπογραμμίζοντας ότι υπηρετούν με συνέπεια και αυταπάρνηση το δημόσιο σύστημα υγείας.

«Τους ευχαριστώ από καρδιάς για όσα προσφέρουν καθημερινά στους ασθενείς, υπηρετώντας με συνέπεια και αυταπάρνηση το δημόσιο σύστημα υγείας. Τους εύχομαι υγεία και κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο που επιτελούν», έγραψε στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Με την έξοδό μου από το Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω δημόσια τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.



Η άρτια επιστημονική τους κατάρτιση, η αφοσίωση στο λειτούργημά τους, αλλά και το ανθρώπινο ενδιαφέρον που επέδειξαν από την πρώτη στιγμή, μου έδωσαν δύναμη και ασφάλεια σε μια δύσκολη περίοδο.



Τους ευχαριστώ από καρδιάς για όσα προσφέρουν καθημερινά στους ασθενείς, υπηρετώντας με συνέπεια και αυταπάρνηση το δημόσιο σύστημα υγείας. Τους εύχομαι υγεία και κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο που επιτελούν».