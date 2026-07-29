Στο στόχαστρο της Ρόμα ο Κουλιεράκης - Ενδιαφέρον και από Premier League, La Liga

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης συγκαταλέγεται στους ποδοσφαιριστές που αναμένεται να απασχολήσουν έντονα τη μεταγραφική αγορά, μετά τον υποβιβασμό της Βόλφσμπουργκ στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Αλφρέντο Πεντούλα, η Ρόμα έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του 22χρονου διεθνούς στόπερ και εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του μέσα στο καλοκαίρι.

La #Roma studia un’offerta per il difensore centrale Konstantinos #Koulierakis, greco classe 2003 del #Wolfsburg che ha mercato in Premier e Liga — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 29, 2026

Οι «τζιαλορόσι» παρακολουθούν εδώ και καιρό την πορεία του πρώην αμυντικού του ΠΑΟΚ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση προς τη Βόλφσμπουργκ ή να έχουν γίνει γνωστές οι οικονομικές απαιτήσεις για μια πιθανή μεταγραφή.

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίζεται μόνο στην Ιταλία. Όπως αναφέρει ο Πεντούλα, ο Κουλιεράκης βρίσκεται επίσης στα μεταγραφικά «ραντάρ» συλλόγων από την Premier League και τη La Liga, γεγονός που ενδέχεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό για την υπογραφή του.

Ο Έλληνας διεθνής προέρχεται από μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν στη Bundesliga, καθώς αγωνίστηκε σε 34 αναμετρήσεις με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ, σημειώνοντας παράλληλα τέσσερα γκολ και επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία της καριέρας του, παρά τον υποβιβασμό της ομάδας του.