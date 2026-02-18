Στους δρόμους οι συνταξιούχοι: Διεκδικούν 13η και 14η σύνταξη

Στους δρόμους βρίσκονται οι συνταξιούχοι της Αττικής, πραγματοποιώντας δυναμική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας. Με σημείο εκκίνησης την πλατεία Κοτζιά στις 10:00 το πρωί η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων ξεκίνησε πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών, διεκδικώντας την άμεση ικανοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών τους αιτημάτων.

Στην αιχμή του διεκδικητικού πλαισίου βρίσκεται η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, καθώς και η θεσμοθέτηση αυξήσεων στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών με βάση τον τιμάριθμο. Οι διαδηλωτές ζητούν την επιστροφή των αναδρομικών, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της εισφοράς υγείας, αλλά και την απόδοση της εθνικής σύνταξης σε όλες τις κατηγορίες συντάξεων. Παράλληλα, εκφράζουν έντονα αιτήματα για την ενίσχυση του ΕΣΥ με προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, τη δημιουργία δημόσιων οίκων ευγηρίας και τη στελέχωση του e-ΕΦΚΑ.

Συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά και πορεία προς το υπουργείο οικονομικών πραγματοποιεί σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιούχικων Οργανώσεων.



Οι συνταξιούχοι ζητούν την καταβολή της 13ης και 14ης σύνταξης, αυξήσεις στις συντάξεις αλλά και μια σειρά… pic.twitter.com/UPIdyh3iDK — Flash.gr (@flashgrofficial) February 18, 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της εξέλιξης της πορείας, η Τροχαία προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου και πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Η κίνηση είναι αυξημένη στους υπόλοιπους οδικούς άξονες του κέντρου.

Η κινητοποίηση αποτελεί την απαρχή ενός νέου κύκλου δράσεων, καθώς αύριο, Πέμπτη (19/2) προγραμματίζεται ανάλογη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου. Η κορύφωση των κινητοποιήσεων αναμένεται στις 20 Μαρτίου με το πανελλαδικό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος και πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.