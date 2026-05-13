Superleague Playoffs: Ώρα και κανάλι του Ολυμπιακός- Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ- ΑΕΚ

Το πρωτάθλημα έχει πλέον κριθεί και μαθηματικά και το μόνο που μένει είναι η τελική διαμόρφωση της βαθμολογίας, με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να κυνηγούν τη 2η θέση.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους ντέρμπι «αιωνίων» και θα φιλοξενήσουν τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι σίγουρα τέταρτος και τα κίνητρά του λιγότερα. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Cosmotesports 1HD και ώρα 19:30.

Την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ ψάχνει μία ακόμη καλή εντός έδρας εμφάνιση, απέναντι στην ΑΕΚ η οποία έχει ήδη «στρογγυλοκάτσει» στο θρόνο του πρωταθλητή. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το NovasportsPrime και όπως προαναφέρθηκε στις 19:30