Συγκυβέρνηση; Θέλουν οι νεοδημοκράτες αλλά όχι οι πασόκοι...

Κλείνει σιγά - σιγά ο κύκλος των δημοσκοπήσεων για τη φετινή σεζόν (την προσεχή εβδομάδα οι Τάσεις της MRB θα είναι ίσως η τελευταία μέτρηση).

Η δημοσκόπηση της ALCO για τον FLASH, όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, ήταν από τις ουσιαστικότερες που είδαμε όλο το τελευταίο διάστημα με την πιο λεπτομερή ανάλυση για τον κρίσιμο παράγοντα των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, το ποσοστό αυτών που κυνηγάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για το πόσους μπορεί να κερδίσει ο Αντώνης Σαμαράς όταν και εφόσον ιδρύσει κόμμα.

Από την εξαιρετική ανάλυση του Κώστα Παναγόπουλου, παρακαλώ να κρατήσετε το παρακάτω στοιχείο:

Με τα σενάρια της επόμενης μέρας της κάλπης να είναι πολλά, πιθανά και απίθανα, ο Κώστας Παναγόπουλος εξήγησε αυτό το εύρημα. Το 21% των ψηφοφόρων λένε πως εάν η ΝΔ δεν έχει αυτοδυναμία τότε θα πρέπει να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ.

Αλλά.

Έξι στους δέκα από όσους ψηφίζουν ΝΔ λένε «ναι» σε αυτό το σενάριο με τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ να είναι λιγότεροι από το 1/3...

Φτάσαμε δηλαδή στο σημείο που η προοπτική της συγκυβέρνησης δεν φαντάζει τόσο κακό σενάριο για τους νεοδημοκράτες αλλά απορρίπτεται ισχυρά από τους πασόκους.

Άβυσσος η ψυχή των ψηφοφόρων.