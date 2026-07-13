Πώς πρέπει να αντιδράσουν οι ανήλικοι όταν τους προσεγγίζει άγνωστος – Μιλούν ειδικοί στον FLASH

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στο Μαρούσι, όπου ένας 19χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη με την κατηγορία, ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη στην τουαλέτα πολυκαταστήματος, ειδικοί, ψυχολόγοι και αστυνομικοί, μιλώντας στον FLASH, δίνουν συμβουλές σε ανήλικους για το πώς να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση, αλλά και γονείς για το πώς να προετοιμάσουν τα παιδιά τους, χωρίς να τα γεμίσουν φόβο.

«Αν κάποιος άγνωστος σας πλησιάσει και σας κάνει να νιώσετε άβολα, σας ζητήσει να τον ακολουθήσετε, μην τον εμπιστευθείτε! Απομακρυνθείτε αμέσως, φωνάξτε δυνατά για βοήθεια και κατευθυνθείτε σε ένα σημείο όπου υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Αν έχετε κινητό, καλέστε άμεσα το 100» λέει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) Χρήστος Μαυραγάνης.

«Τα παιδιά δεν πρέπει να κλείνονται στα σπίτια τους, αλλά να βγαίνουν έξω, όμως να προτιμούν πολυσύχναστα και όχι ερημικά μέρη, να μην απομακρύνονται από τους φίλους τους, να ζητούν βοήθεια όταν κάποιος τους κάνει να νιώθουν άβολα και να εμπιστεύονται το ένστικτό τους χωρίς ευγένειες όταν νιώθουν ότι κάτι δεν πάει σωστά» δηλώνει από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας.

Το μήνυμα του προέδρου της ΠΟΑΣΥ, Χρήστου Μαυραγάνη, και του αντιπροέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών προς όλα τα παιδιά. pic.twitter.com/I3pZLJ88Ux — Flash.gr (@flashgrofficial) July 13, 2026

«Η πρόληψη βασίζεται στην ενημέρωση και όχι στο φόβο» δηλώνει από την πλευρά της η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου. Και εξηγεί, πώς με τη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και την καλή επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς του, η έξοδος από το σπίτι μπορεί να είναι πιο ασφαλής:

«Οι γονείς ας συζητήσουν με το παιδί τους για την κοινοποίηση της παρουσίας του, όχι γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στο ίδιο, αλλά διότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στους άλλους. Είναι πολύ σημαντικό να φεύγει από το σπίτι με γεμάτη μπαταρία στο κινητό, να μην φορά ακουστικά όταν είναι έξω και περπατά μόνο του και να μην έχει συνεχώς στραμμένη την προσοχή του στην οθόνη, γιατί έτσι δεν αντιλαμβάνεται εύκολα τι συμβαίνει γύρω του.

Αν κάποιος άγνωστος του πιάσει κουβέντα, δεν χρειάζεται το παιδί να είναι ιδιαίτερα ευγενικό απέναντί του, να βάλει τέλος στη συζήτηση όταν αισθανθεί άβολα, ενώ αν νιώσει απειλή, να φωνάξει βοήθεια. Να γνωρίζει ότι υπάρχουν κάποιοι ασφαλείς σταθμοί που συναντά καθημερινά, όπως είναι ο φούρνος ή το φαρμακείο της γειτονιάς».