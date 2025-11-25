Συναγερμός ενόψει ΑDEL: Σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» η μισή Ελλάδα - Οι «κόκκινες» περιοχές

Έντονα καιρικά φαινόμενα φέρνει τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία ADEL με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι ήδη πληγείσες περιοχές βρίσκονται ξανά σε υψηλό κίνδυνο.

Την ίδια στιγμή ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε επιφυλακή, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της επικράτειας, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις και τις ισχυρές καταιγίδες.

Συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε συνέχεια της αναβάθμισης από την ΕΜΥ του Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων και της εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου έθεσε σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» - από αύριο μέχρι την Παρασκευή- τις παρακάτω Περιφέρειες και Δήμους:

Περιφερειών Ιονίων Νήσων

Ηπείρου

Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου

Διευκρινίζεται ότι αύριο (26/11) πιθανόν να τεθούν και άλλες Περιφέρειες της χώρας σε κατάσταση ετοιμότητας.

Έρχεται η κακοκαιρία ADEL - Που θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με την οποία προειδοποιεί για έντονο κύμα κακοκαιρίας που ξεκινά από σήμερα Τρίτη (25/11) και θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται σήμερα Τρίτη (25/11) στη δυτική - βορειοδυτική χώρα τις επόμενες ώρες θα ενταθούν και στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας) και την Ήπειρο (κυρίως παράκτιες περιοχές) θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Αύριο Τετάρτη (26/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27/11) και την Παρασκευή (28/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27/11/25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28/11/25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.