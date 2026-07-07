Συναγερμός στη Δαμασκό: Εκρήξεις κοντά σε ξενοδοχείο όπου θα έμενε ο Μακρόν - Πολλοί τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (7/7) στη Δαμασκό, όταν σημειώθηκαν εκρήξεις από εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά σε ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να διαμείνει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί το πρόγραμμά του ή να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά του.

Σύμφωνα με πηγή των συριακών υπηρεσιών ασφαλείας, οι εκρήξεις προκλήθηκαν από εκρηκτικούς μηχανισμούς, ενώ αμέσως μετά αποκλείστηκαν οι γύρω δρόμοι και τέθηκαν σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Δεν έγιναν αντιληπτές οι εκρήξεις από τον Γάλλο πρόεδρο

Ανταποκριτής του πρακτορείου ειδήσεων που βρισκόταν στην περιοχή ανέφερε ότι άκουσε τις εκρήξεις και είδε καπνούς να υψώνονται από το σημείο.

Ωστόσο, το Ελιζέ διευκρίνισε ότι οι εκρήξεις δεν έγιναν αντιληπτές ούτε από τον Γάλλο πρόεδρο ούτε από τη συνοδεία του, καθώς σημειώθηκαν σε απόσταση από την αυτοκινητοπομπή. Αντίστοιχα, δημοσιογράφος του Reuters που συνόδευε την αποστολή ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε κάποια αναστάτωση κατά τη διάρκεια των πρωινών εκδηλώσεων.

Λίγη ώρα αργότερα, η κρατική τηλεόραση της Συρίας μετέδωσε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε κανονικά με τον Σύρο πρόεδρο, Αχμέντ αλ Σαράα, στο Προεδρικό Μέγαρο της Δαμασκού.

Αρκετοί τραυματίες

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τέσσερις αστυνομικοί.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε ιδιαίτερα πολυσύχναστο σημείο της συριακής πρωτεύουσας, ανάμεσα στο υπουργείο Τουρισμού της Συρίας και το Εθνικό Μουσείο, ακριβώς απέναντι από το ξενοδοχείο Four Seasons, όπου ο Εμανουέλ Μακρόν είχε συνάντηση με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας, με την περιοχή να αποκλείεται προσωρινά και τα μέτρα προστασίας να ενισχύονται.

Αναφέρεται, μάλιστα, πως η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη ηγέτη μεγάλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συρία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ.