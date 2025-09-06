Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη Γαλλία: Ένας νεκρός και 5 τραυματίες - Τι προκάλεσε το περιστατικό

Συναγερμός σήμανε στη Γαλλία το απόγευμα του Σαββάτου (6/9), καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Πιρού, μια παραθαλάσσια πόλη στην περιοχή της Μάγχης, με αποτέλεσμα ένα άτομο να σκοτωθεί και άλλα πέντε να τραυματιστούν σοβαρά, γράφει η Le Parisien.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Κουτάνς, Γκοτιέ Πουπό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές έχουν αποκλείσει την εκ προθέσεως δράση. Όπως μεταδίδει η Le Parisien, το αυτοκίνητο φαίνεται πως χτύπησε την ταράτσα μιας πιτσαρίας.



Οι πυροσβέστες, που έφτασαν στο σημείο λίγο μετά τις 5 μ.μ. (τοπική ώρα) παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε έξι συνολικά θύματα: τέσσερις πεζούς και τους δύο επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, ανέφερε η νομαρχία της Μάγχης.