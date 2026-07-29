Συναγερμός στη Μεσόγειο: Έκρηξη σε αιγυπτιακό λιμάνι, αναφορές για πλήγμα drone σε δεξαμενόπλοιο LNG

Συναγερμός σήμανε στη Μεσόγειο καθώς έγινε έκρηξη την Τετάρτη στο λιμάνι Νταμιέτα (ή Δαμιέτη) της Αιγύπτου, με την εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey να κάνει λόγο για πλήγμα drone σε αμερικανικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιο LNG.

Η εταιρεία λιμενικών υπηρεσιών Inchcape ανέφερε σε μήνυμά της ότι δύο δεξαμενόπλοια φυσικού αερίου τυλίχθηκαν στις φλόγες στη Νταμιέτα.

Όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο τρεις εμπορικές πηγές που γνωρίζουν για το συμβάν, το drone χτύπησε το πλωτό δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης «Energos Winter», προκαλώντας πυρκαγιά που στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε ένα άλλο πλοίο, το «Gaslog Salem».

Δύο ξεχωριστές πηγές ασφαλείας δήλωσαν ότι η αιτία της έκρηξης ήταν επίθεση με drone. Το πλήρωμα εκκένωσε το πλοίο και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, δήλωσε η Άμπρεϊ, προσθέτοντας ότι κανένα μέρος δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.