Συναγερμός στην Αττική για τον ιό του Δυτικού Νείλου - Η ανακοίνωση από τον ΕΟΔΥ

Καμπανάκι σημαίνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την περιοχή της Αττικής, καθώς τις τελευταίες μέρες έχουν καταγραφεί πολλά κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, αυτό το καλοκαίρι έως τις 29 Ιουλίου έχουν καταγραφεί πανελλαδικά 42 εγχώρια περιστατικά λοίμωξης από τον ιό Δυτικού Νείλου στη χώρα, εκ των οποίων τα 35 στην Περιφέρεια Αττικής, τα πέντε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, και δύο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Αυτός ο αυξημένος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με την έως τώρα εμπειρία, σε συνδυασμό με το δεδομένο πως τα κρούσματα συνήθως κορυφώνονται από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτος, οδηγούν τον ΕΟΔΥ να συστήσει στους πολίτες της Αττικής, αλλά και ευρύτερα της χώρας, να λάβουν με συνέπεια μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια.

Προσθέτει δε πως «οι περιοχές στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός τις ερχόμενες εβδομάδες δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, o ΕΟΔΥ συστήνει τη λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών. Ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια στη λήψη μέτρων προστασίας χρειάζεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με ανοσοκαταστολή/ χρόνια υποκείμενα νοσήματα, που κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά».

Τα μέτρα προφύλαξης

Τα ατομικά μέτρα προφύλαξης που συστήνει ο ΕΟΔΥ είναι τα εξής: