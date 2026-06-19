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Συναγερμός στην Πάτρα: Αναζητούν ηλικιωμένο που θέλει να αυτοκτονήσει

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του 90χρονου, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Μαρία Κατρινάκη avatar
Μαρία Κατρινάκη

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό ηλικιωμένου άνδρα στην περιοχή της Αροής στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο άνδρας, γεννημένος το 1936, αποχώρησε από το σπίτι του, αναφέροντας στους συγγενείς του ότι σκοπεύει να βάλει τέλος στη ζωή του.

Οι συγγενείς του ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ξεκινώντας εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή με στόχο τον άμεσο εντοπισμό του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του 90χρονου, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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Ελλάδα Αυτοκτονία Πάτρα Ηλικιωμένοι Local News

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