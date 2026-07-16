Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Ιάπωνα ομόλογό του: «Μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές»

Συνάντηση με τον Ιάπωνα ομόλογό του, Τοσιμίτσου Μοτέγκι, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων που εδράζονται στη Στρατηγική Εταιρική Σχέση, η οποία υπεγράφη το 2023.



Σύμφωνα με αναρτήσεις του ΥΠΕΞ στο Χ στα αγγλικά, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, της ενέργειας, του τουρισμού, του πολιτισμού και της ναυπηγικής βιομηχανίας. Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για τη συμμετοχή της Ιαπωνίας ως Τιμώμενης Χώρας στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.



Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ακόμη οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην προσήλωση των δύο χωρών στο διεθνές δίκαιο, την ασφάλεια στη θάλασσα και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, συζητήθηκε η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Οι δύο υπουργοί υπογράμμισαν, τέλος, τη σημασία του συντονισμού των ενεργειών μεταξύ ομονοουσών χωρών στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

«Ελλάδα και Ιαπωνία μοιράζονται τις ίδιες αρχές»

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Ολοκληρώσαμε σήμερα, τη διμερή επαφή με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιαπωνίας, σε ένα εξαιρετικά θετικό κλίμα. Η Ιαπωνία αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία, μια παγκόσμια ηγέτιδα σε ό,τι αφορά την οικονομία, αλλά και τη διπλωματική επιρροή.



Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα διμερή μας θέματα, για την ανάπτυξη των επενδύσεων, για τομείς, στους οποίους υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης, όπως είναι ο τομέας της ναυτιλίας, ο τομέας της ενέργειας, ο πολιτισμός, η υψηλή τεχνολογία και οι ακαδημαϊκές ανταλλαγές.



Στη συζήτησή μας αναφερθήκαμε και στα γεωπολιτικά ζητήματα της περιοχής και του κόσμου. Σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η Ελλάδα και η Ιαπωνία μοιράζονται τις ίδιες αρχές μιας διεθνούς κοινότητας, η οποία θα λειτουργεί με βάση αρχές και κανόνες, μιας διεθνούς κοινότητας, η οποία θα τάσσεται κατά του αναθεωρητισμού και κατά κάθε αλλαγής του υφιστάμενου πλαισίου.



Στο πλαίσιο αυτό, μιλήσαμε για τη διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, όπως επίσης και για την περαιτέρω συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και τη διμερή μας αμυντική συνεργασία. Η Ελλάδα αποτελεί μια πραγματική πύλη της Ιαπωνίας προς την Ευρώπη και τον κόσμο.



Ανέπτυξα στον υπουργό τα ζητήματα, τα οποία αφορούν ιδίως τα θέματα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Έχουμε ακριβώς την ίδια αντίληψη και συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε η διαπεριφερειακή συνεργασία, η οποία είναι κρίσιμη σήμερα, να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο.



Παρά το γεγονός ότι μας χωρίζει μια μεγάλη γεωγραφική απόσταση με την Ιαπωνία, η πραγματικότητα είναι ότι οι αντιλήψεις μας είναι πολύ κοντινές και για τον λόγο αυτό θα εργαστούμε από κοινού, έτσι ώστε οι απόψεις αυτές της πλήρους, χωρίς καμία απολύτως παρέκκλιση, εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, να καταστούν το παγκόσμιο πρότυπο».