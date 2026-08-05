Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης: «Θα έχουμε νέα ΔΕΘ το 2030»

Η αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης και τα μεγάλα έργα που αφορούν το μέλλον της πόλης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη.

Ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία, Μιχάλη Μπεκίρη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στην πορεία της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και στη σημασία της δημιουργίας ενός μεγάλου χώρου πρασίνου στο κέντρο της πόλης.

Μητσοτάκης: «Θα έχουμε νέα ΔΕΘ το 2030»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συγκυρία, σημειώνοντας πως έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στο έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Στέλιο Αγγελούδη για τη συνεργασία, υπογραμμίζοντας πως ο διαγωνισμός που έχει προκηρυχθεί ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πόλης, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τους προβληματισμούς της Δημοτικής Αρχής.

«Είμαστε πια στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μία καινούργια ΔΕΘ το 2030», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η υφιστάμενη ΔΕΘ θα συνεχίσει να λειτουργεί, ενώ το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός σημαντικού χώρου πρασίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

ΓΤ Πρωθυπουργού

Αγγελούδης: «Το στοίχημα είναι η γρήγορη υλοποίηση»

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη συνεργασία, επισημαίνοντας πως η δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου 120 στρεμμάτων αποτελεί βασικό ζητούμενο για την πόλη.

Όπως ανέφερε, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση του έργου, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει τη μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με σημαντικό αποτύπωμα πρασίνου.

Ο κ. Αγγελούδης τόνισε πως για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού απαιτείται συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και του Δήμου, προκειμένου το έργο να προχωρήσει στον συντομότερο δυνατό χρόνο.