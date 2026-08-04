Μητσοτάκης για Ιωάννη Βαρβιτσιώτη: «Ήταν πολιτικός φτιαγμένος από σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής»

Το τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία για το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος είχε διατελέσει αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός σε σημαντικά χαρτοφυλάκια, μεταξύ άλλων της Εθνικής Άμυνας, της Παιδείας, του Εμπορίου και της Δικαιοσύνης, έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του.

Μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας, τον επικήδειο εκφώνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτίοντας φόρο τιμής στην πολιτική διαδρομή και την προσωπικότητα του εκλιπόντος.

«Ήταν παρών σε κάθε δύσκολη μάχη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πολυετή παρουσία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στον δημόσιο βίο, χαρακτηρίζοντάς τον έναν πολιτικό που δεν περιορίστηκε απλώς στην παρουσία του στην πολιτική, αλλά συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωσή της.

Όπως σημείωσε, ο εκλιπών ανήκε σε μια γενιά πολιτικών που αντιμετώπιζε την πολιτική ως πεδίο ευθύνης και προσφοράς και όχι ως χώρο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών. Παράλληλα, στάθηκε στον συνδυασμό του δημιουργικού ριζοσπαστισμού με την ισχυρή αίσθηση καθήκοντος που τον χαρακτήριζε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε από κάθε θέση που του ζητήθηκε να αναλάβει και στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή του στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, όταν, ως εισηγητής της μειοψηφίας, συμμετείχε σε μια σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση.

«Μας αφήνει μια βαριά πολιτική παρακαταθήκη»

Κλείνοντας τον επικήδειό του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, εστιάζοντας στην προσήλωσή του στις αξίες, στην αίσθηση του καθήκοντος και στην πολιτική ευγένεια.

Όπως ανέφερε, η μοίρα θέλησε ο ιστορικός πολιτικός να φύγει από τη ζωή την ημέρα των γενεθλίων του, σε μια στιγμή που η χώρα συνεχίζει την πορεία της παρά τις δυσκολίες, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στην πολιτική ζωή και οι απόγονοί του φέρουν με υπερηφάνεια το όνομά του.

«Μας αφήνει μια βαριά πολιτική παρακαταθήκη: την προσήλωση στις αξίες, την αίσθηση του καθήκοντος και, πάνω απ' όλα, την πολιτική ευγένεια», τόνισε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη κληρονομιά του Γιάννη Βαρβιτσιώτη.

«Για όλα αυτά, η Ελλάδα και η μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας σε ευχαριστούν», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η προσωπική αναφορά του πρωθυπουργού

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην προσωπική του σχέση με τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, σημειώνοντας ότι είχε την ευκαιρία να τον γνωρίσει από κοντά, στο πλευρό του πατέρα του.

Όπως ανέφερε, οι συμβουλές του εκλιπόντος ήταν πάντα γενναιόδωρες, ενώ στάθηκε και στην προσωπικότητά του πέρα από την πολιτική. Τον χαρακτήρισε εξαίρετο νομικό και άνθρωπο με βαθιά γνώση της ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην απόφαση του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική και να δώσει χώρο στη νεότερη γενιά, επισημαίνοντας ότι και μετά την πολιτική συνέχισε να προσφέρει, εξερευνώντας την Ελλάδα και την ιστορία της.

Παράλληλα, έκανε λόγο για έναν άνθρωπο που υπήρξε σημαντικός παράγοντας της Νέας Δημοκρατίας και βρέθηκε δίπλα στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ενώ υπογράμμισε και την οικογενειακή του πλευρά, σημειώνοντας πως έζησε την πρόοδο των παιδιών του και την πορεία τους στους δικούς τους δρόμους.