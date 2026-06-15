Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ–Στο επίκεντρο μεταναστευτικό, οικονομία και θαλάσσιες ζώνες

Συνάντηση είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), Σαντάμ Χαφτάρ.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο ανδρών επαναβεβαιώθηκαν οι διαχρονικές και ιστορικές σχέσεις που συνδέουν την Ελλάδα με τη Λιβύη. Παράλληλα, στο τραπέζι της συζήτησης βρέθηκαν τρόποι για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων.

Η ατζέντα της συνάντησης :Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες



Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις περιφερειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, με κυρίαρχη αυτή της παράτυπης μετανάστευσης. Μητσοτάκης και Haftar χαρακτήρισαν το μεταναστευτικό ως μια κοινή πρόκληση και συμφώνησαν στην ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο πλευρών για την αποτελεσματική διαχείρισή του.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της επαφής τους στο Μέγαρο Μαξίμου, τέθηκε το κρίσιμο ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, καθώς και η προοπτική για το πώς μπορούν να κινηθούν οι σχετικές συζητήσεις το επόμενο διάστημα.