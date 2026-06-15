Στο τραπέζι ΑΟΖ και μεταναστευτικό στη συνάντηση Γεραπετρίτη - Σαντάμ Χαφτάρ

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεταναστευτικές πιέσεις προς την Κρήτη εντείνονται και οι εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών, η Αθήνα επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Ανατολική Λιβύη, διευρύνοντας τη συνεργασία της σε κρίσιμους τομείς.



Η βούληση των δύο πλευρών να συνεχιστούν οι συζητήσεις επιβεβαιώθηκε κατά την πρώτη επίσκεψη στην Αθήνα του Υπαρχηγού της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, γιου του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, του ηγέτη της Ανατολικής Λιβύης και επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού.



Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά τη συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο μεταναστευτικό, με την ελληνική πλευρά να θέτει το ζήτημα των αυξημένων ροών προς την Κρήτη και τη Γαύδο, όπου οι δύο πλευρές συμφώνησαν την ενίσχυση της συνεργασίας με στόχο τον περιορισμό των παράτυπων αναχωρήσεων από τις λιβυκές ακτές, ενώ υπογραμμίστηκε η σημασία της συνέχισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα, καθώς και της προετοιμασίας νέων εκπαιδευτικών δράσεων και παροχής τεχνογνωσίας.



Όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως στρατηγική προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με τη Λιβύη, ως γνήσια γειτονική χώρα με αντικείμενες ακτές, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και των προβλέψεων της UNCLOS.



Παράλληλα, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η προοπτική διεύρυνσης της οικονομικής συνεργασίας, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν τρόπους ενίσχυσης των επενδύσεων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και κυρίως στην ενέργεια, αξιοποιώντας τη δυναμική που δημιουργήθηκε μετά την επιχειρηματική αποστολή που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Ιανουάριο στη Βεγγάζη.



Συμφώνησαν επίσης ότι η αναβάθμιση των θαλάσσιων και αεροπορικών συνδέσεων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων Ελλάδας και Ανατολικής Λιβύης.



Ο κ. Γεραπετρίτης ανέδειξε, παράλληλα, τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου συνομιλητή τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της Αθήνας υπέρ μιας ενιαίας, ισχυρής και κυρίαρχης Λιβύης, απαλλαγμένης από εξωτερικές παρεμβάσεις.



Το κοινό συμπέρασμα που προέκυψε από τη συνάντηση ήταν ότι η γεωγραφική εγγύτητα Ελλάδας και Λιβύης, σε συνδυασμό με τη ρευστή διεθνή πραγματικότητα, επιβάλλουν τη διαμόρφωση μιας πιο στενής και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, με στόχο τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.