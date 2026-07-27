Ελλάδα – Λιβύη: Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες

Με στόχο την προώθηση του διαλόγου για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (27/7) στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών.



Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διμερή συνεργασία και τις θαλάσσιες ζώνες, με βάση το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.



Όπως ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», «οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν εποικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις».

Οι τεχνικές επαφές εντάσσονται στη διαδικασία διαλόγου που έχει ξεκινήσει μεταξύ Αθήνας και Τρίπολης για ζητήματα θαλάσσιας οριοθέτησης, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν τη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας.