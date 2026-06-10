Ελλάδα - Λιβύη: Νέα συνάντηση για τις θαλάσσιες ζώνες στην Τρίπολη

Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου επισκέφθηκε την Τρίπολη με την ευκαιρία της δεύτερης συνεδρίασης της Κοινής Ελληνο-Λιβυκής Τεχνικής Επιτροπής για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τον εποικοδομητικό διάλογο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.



Επίσης και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη δέσμευσή τους για την περαιτέρω προώθηση της διμερούς συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης, Ταχέρ αλ-Μπαούρ, επαναβεβαιώνοντας την κοινή βούληση για την ενίσχυση των παραδοσιακά στενών διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.