Συνελήφθη και ανακρίνεται άνδρας για την απαγωγή της μητέρας της παρουσιάστριας Σαβάνα Γκάθρι

Οι Αρχές συνέλαβαν ένα άτομο που θεωρείται ύποπτο για την απαγωγή της Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της δημοφιλούς παρουσιάστριας του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ. Nancy Guthrie, σύμφωνα με πηγές και το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Pima.



Ο άνδρας, ο οποίος δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, σταμάτησε στο Ρίο Ρίκο από τους βοηθούς του σερίφη της κομητείας Πίμα που τον παρακολουθούσαν, σύμφωνα με πληροφορίες των Αρχών που μεταδόθηκαν στην εφημερίδα The Post.



Το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι το άτομο ανακρίνεται για την εξαφάνιση της Νάνσι και οι Αρχές ερευνούν το σπίτι του στο Ρίο Ρίκο, μια μικρή συνοριακή κοινότητα περίπου 60 μίλια νότια του Τούσον.



Το άτομο δεν φαίνεται να είναι μέλος της οικογένειας Γκάθρι, σύμφωνα με το TMZ και δεν έχει χαρακτηριστεί ύποπτος.



Ο διευθυντής του FBI επιβεβαίωσε ότι οι ομοσπονδιακοί ερευνητές ερευνούν «άτομα ενδιαφέροντος» κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο Fox News την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, το βράδυ.

«Χωρίς να επηρεάσω την έρευνα, θα πω ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο τις τελευταίες 36-48 ώρες, χάρη στις τεχνικές δυνατότητες του FBI και τις συνεργασίες μας, και πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε με άτομα που, όπως λέμε, είναι πρόσωπα ενδιαφέροντος», δήλωσε ο Πατέλ.



Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τη δημοσίευση βίντεο και αρκετών εικόνων ενός οπλισμένου, μασκοφόρου απαγωγέα στην πόρτα της 84χρονης μητέρας της παρουσιάστριας της εκπομπής «Today».

«Όχι μόνο καταφέραμε να αποκτήσουμε αυτού του είδους τις πληροφορίες [το βίντεο από το κουδούνι της πόρτας], αλλά καταφέραμε επίσης να αξιοποιήσουμε πληροφορίες που μας έδωσαν οι συνεργάτες μας στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες μας έδειξαν ότι ενδέχεται να υπάρχουν άτομα ενδιαφέροντος στην περιοχή και γύρω από αυτήν που σχετίζονται με το συμβάν», πρόσθεσε.



«Σε κάθε έρευνα, είσαι ύποπτος μέχρι να αποκλειστείς ή να αποδειχθεί ότι είσαι ο ένοχος ή οι ένοχοι και σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε τώρα», σημείωσε. «Το FBI σημειώνει πρόοδο και δεν θέλω οι άνθρωποι να έχουν ψευδείς ελπίδες για αυτό που προβάλλουμε, αλλά έχουμε κάνει σημαντικά βήματα στην εκτέλεση αυτής της έρευνας».



Δεν είναι σαφές εάν οι Αρχές έχουν καταλήξει εάν η Νάνσι είναι ζωντανή. Η σημαντική εξέλιξη έρχεται περισσότερο από μια εβδομάδα μετά την εξαφάνισή της. Εθεάθη για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου, όταν την άφησε στο σπίτι της στο Tucson ο γαμπρός της μετά από ένα δείπνο μαζί του και την κόρη της, Άνι.

