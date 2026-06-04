Συνελήφθη τραγουδιστής στη Σύρο - Κατηγορείται για αποπλάνηση ανήλικης κατ΄εξακολούθηση

Μια υπόθεση αποπλάνησης ανήλικης στη Σύρο αποκαλύφθηκε τις τελευταίες ώρες, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ως κεντρικό πρόσωπο έναν 44χρονο ημεδαπός, που είναι επαγγελματίας τραγουδιστής ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς δίωξης και εγκλημάτων Σύρου-Ερμούπολης την Τρίτη (2/6), ενώ σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών Σύρου για υπόθεση αποπλάνησης ανήλικου κοριτσιού κατ' εξακολούθηση.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν οι γονείς ενός κοριτσιού ηλικίας 14 ετών εντόπισαν στο κινητό της συσκευής μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε με τον κατηγορούμενο κατά τη διάρκεια του 2025. Στη συνέχεια προχώρησαν σε καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές, με αποτέλεσμα να κινηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία, όπως αναφέρει το Star.

Ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία και, έπειτα από τις προβλεπόμενες ενέργειες, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του τραγουδιστή μέχρι την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Από την πλευρά της οικογένειας της ανήλικης, το πρώτο σχόλιο μετά τις εξελίξεις ήταν πως υπάρχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αρνείται τις κατηγορίες

Ο ίδιος ο τραγουδιστής αρνείται σταθερά όσα του αποδίδονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ φέρεται να ισχυρίζεται πως η ανήλικη τού είχε αναφέρει διαφορετική ηλικία από την πραγματική.

Μάλιστα, ήδη από τον Μάρτιο είχε τοποθετηθεί δημόσια μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για «ανυπόστατους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς», τους οποίους αρνείται κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λίγο πριν από τη μεταγωγή του σε σωφρονιστικό κατάστημα, ο κατηγορούμενος φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο του νησιού για τις απαραίτητες εξετάσεις. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

Ο κατηγορούμενος τελεί υπό το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Οι κατηγορίες που του αποδίδονται αποτελούν αντικείμενο της εν εξελίξει δικαστικής διαδικασίας.